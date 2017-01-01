使用本地化视频生成器解锁全球影响力
轻松触达全球观众。我们本地化的视频生成器使用先进的AI化身和精准的旁白，将内容翻译成175种以上的语言。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
创建一段90秒的动态演示，针对市场经理和国际销售团队，展示AI视频翻译器在全球市场渗透中的强大功能。视觉展示应充满活力和多元文化，展示多种语言选项，配以多语言目标语言的旁白生成，强调无缝视频配音以增强国际影响力。
开发一段45秒的内部培训模块，专为企业培训师和学习与发展部门设计，重点介绍使用HeyGen的Studio Editor进行高效内容创建。视频应采用专业且清晰的视觉风格，展示逼真的AI化身功能，配以权威但友好的旁白，利用HeyGen的AI化身在各种培训材料中提供一致的演示者交付。
生成一段2分钟的详细对比分析视频，面向本地化专家和技术内容创作者，深入探讨175种以上语言和方言的唇同步准确性细微差别。视觉风格应精确且分析性，展示细微唇部动作的并排比较，配以清晰且多语言的音频风格，利用HeyGen的旁白生成展示广泛语言的语言精确性。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何促进高级视频本地化？
HeyGen作为一个强大的本地化视频生成器和AI视频翻译器，能够在175种以上的语言和方言中实现无缝视频本地化。我们的先进AI确保了精确的视频配音和卓越的唇同步准确性，使全球沟通变得轻松自如。
是什么让HeyGen成为领先的AI视频生成器？
HeyGen以提供逼真的AI化身和全面的Studio Editor而脱颖而出。用户可以轻松使用多样的视频模板创建引人入胜的内容，并为任何脚本生成专业的旁白。
HeyGen能否提供定制的语音克隆以实现个性化内容？
是的，HeyGen支持高级语音克隆功能，允许进行高度个性化的推广和独特的内容创建。通过我们直观的Studio Editor，您可以将克隆的语音无缝集成到项目中，增强旁白的影响力。
HeyGen是否提供AI视频生成器API以供集成？
当然，HeyGen提供了强大的AI视频生成器API，能够无缝集成到现有工作流程中，实现高效的视频制作。这使企业能够大规模自动化创建讲解视频和营销视频。