全球团队的本地化培训视频制作工具
快速在全球范围内部署高质量的本地化电子学习内容，通过逼真的AI化身使培训更有效。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个引人入胜的90秒视频，专为L&D团队和企业培训师设计，展示“AI视频本地化”在扩展“全球员工培训”中的强大作用。使用引人入胜、动态的视觉效果和友好、专业的AI配音，演示如何通过“配音生成”和自动生成的“字幕/说明”轻松本地化现有材料，利用HeyGen的“媒体库/素材支持”提供丰富的上下文内容。
制作一个针对产品经理的45秒视频，详细介绍如何快速创建面向全球市场的“产品说明”。视觉风格应简洁且信息丰富，由知识渊博的AI化身展示关键功能。突出HeyGen通过“AI化身”和快速“从脚本到视频”转换快速创建“本地化内容”的能力，并通过“纵横比调整和导出”优化各种平台。
为合规官员和人力资源部门制作一个全面的2分钟视频，展示如何有效地向“全球培训受众”提供“合规培训”。视频应采用严肃、结构化的视觉风格，强调清晰和准确性，配以平静的AI声音和显著的“字幕/说明”。说明“模板和场景”如何简化“本地化培训”内容的创建，确保不同语言群体之间信息的一致性。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何通过AI简化培训视频的制作？
HeyGen利用先进的AI化身和从文本到视频的技术来简化专业培训视频的制作。只需输入您的脚本，HeyGen就能生成逼真的配音和相应的视觉效果，大大缩短视频制作时间。
HeyGen能否为全球观众本地化培训视频？
当然可以。HeyGen是一款AI驱动的本地化视频工具，支持多语言内容创作。它可以自动翻译您的脚本，生成本地化配音，并提供同步的字幕和说明，使您的培训视频对全球员工培训观众可访问。
HeyGen视频有哪些技术定制选项？
HeyGen提供强大的技术定制功能，允许您定制本地化培训视频。您可以从各种AI化身中选择，使用模板，并整合品牌控制如标志和颜色。该平台还支持屏幕和摄像头录制以及拖放编辑，提供直观的界面。
HeyGen是否支持与现有学习管理系统的集成？
是的，HeyGen设计为无缝LMS集成，简化了您的电子学习视频和培训视频的分发。这一技术能力确保在现有组织工作流程中轻松更新和高效管理您的本地化内容。