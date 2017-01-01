利用我们的本地化产品演示生成器解锁全球市场

通过AI翻译在全球范围内提供个性化产品演示，通过HeyGen的无缝从脚本到视频功能吸引全球潜在客户。

想象一个90秒的教学视频，专为全球销售工程师和产品经理设计，演示如何利用本地化产品演示生成器快速进入市场。视觉风格应简洁专业，展示屏幕上的软件交互，并配以清晰权威的旁白。该视频将突出HeyGen高效的旁白生成功能，帮助快速适应多语言市场。

示例提示词1
开发一个吸引人的1分钟视频，目标是市场营销和销售运营经理，展示使用无代码HTML捕获功能创建个性化产品演示的效率。视觉和音频风格应充满活力，场景快速切换，叙述简洁，以强调速度和简便性。利用HeyGen的从脚本到视频功能，快速为不同的活动制作多样化内容。
示例提示词2
制作一个2分钟的解释视频，面向CRM管理员和销售赋能专家，展示将高级观众分析与现有CRM系统集成的强大功能。视觉美学应为引人入胜的解释视频风格，配以清晰的图形和数据可视化，并辅以冷静、信息丰富的声音。强调HeyGen的字幕功能如何增强所有观众的可访问性和理解力。
示例提示词3
制作一个75秒的技术演示视频，面向技术培训师和客户成功经理，展示数字模拟工具在各种培训场景和产品更新中的多功能性，包括实时环境生成。视频应具有现代、互动的UI焦点，充满活力的演示和屏幕文字覆盖，突出关键功能。这将有效利用HeyGen的模板和场景，实现快速和一致的视觉开发。
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

本地化产品演示生成器的工作原理

轻松创建、翻译和分享为全球观众量身定制的动态产品演示，确保跨语言的清晰度和影响力。

1
Step 1
记录您的演示体验
使用内置屏幕录制器直接捕捉产品的关键功能和工作流程，形成互动演示的基础。
2
Step 2
使用AI本地化内容
利用AI翻译自动将演示的脚本和旁白转换为多种语言，使您的产品对全球观众可访问。
3
Step 3
通过引人入胜的AI化身增强演示
集成动态AI化身作为演示者，使您的演示栩栩如生，吸引注意力并专业地传达信息。
4
Step 4
分发您的互动演示
轻松导出高保真、本地化的产品演示到各种平台，确保无论观众在哪里参与都能获得影响力。

使用案例

快速产品演示广告创建

快速生成高效的视频广告，展示您的产品演示，针对各种本地化营销活动量身定制。

常见问题

HeyGen如何通过先进的技术功能促进高保真产品演示的创建？

HeyGen利用先进的AI技术来推动高保真产品演示的创建，使用户能够从脚本中高效生成引人入胜的视觉效果和叙述。这个强大的平台通过集成AI化身和从文本到视频的功能支持工作流程自动化，简化演示制作过程。

HeyGen提供哪些集成功能来简化演示工作流程并增强分析能力？

HeyGen提供强大的集成功能，旨在简化演示工作流程，包括CRM集成以实现无缝数据流和增强的分析能力。这允许个性化的跟踪链接和全面的高级观众分析，提供对演示性能和观众参与的深入洞察。

HeyGen能否为多样化的观众生成本地化内容和多语言旁白？

是的，HeyGen是一个强大的本地化产品演示生成器，能够在140多种语言中创建带有多语言旁白和AI翻译的内容。此功能使企业能够通过本地化的产品演示和真实的AI声音及AI生成的脚本有效地接触多样化的全球观众。

HeyGen提供哪些部署选项来安全地创建和分享互动产品演示？

HeyGen提供安全的云端部署，用于互动产品模拟，确保您的数字模拟工具始终可访问和可分享。该平台支持创建可定制的产品演示环境，允许安全的协作和高保真演示的分发。