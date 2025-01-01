使用我们的本地化介绍视频制作工具创建全球介绍
通过强大的旁白生成功能为您的介绍视频传递引人注目的本地信息。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为有志于提升频道吸引力的内容创作者开发一个充满活力的15秒YouTube介绍视频。这个视觉上引人注目的作品应包含有趣的动画，或许可以由AI化身介绍频道主题，配以欢快现代的音乐。利用HeyGen的AI化身和丰富的媒体库/素材支持来创造动态视觉效果。
为在线教育者制作一个45秒的教育介绍视频，推广新课程。这个简洁且具有指导性的视频应通过脚本转视频清晰地概述课程的好处，并通过自动字幕/字幕确保可访问性。音频应为清晰、专业的旁白，使其成为一个引人入胜的在线介绍视频。
为市场营销专业人士设计一个简洁的20秒产品发布视频介绍。这个高影响力的作品应利用HeyGen的视频介绍模板，通过惊艳的视觉效果快速建立品牌形象。整合来自媒体库/素材支持的引人注目的视觉效果，并使用纵横比调整和导出功能优化适用于各种平台的视频，配以精致的背景音乐。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何提升我的介绍视频制作？
HeyGen通过提供一个直观的平台，使您成为一名熟练的介绍视频制作者。您可以利用惊艳的视觉效果和动画，加上强大的旁白生成功能，制作出吸引眼球的介绍视频。
HeyGen提供多样化的视频介绍模板吗？
是的，HeyGen拥有一个全面的视频介绍模板库，完全可定制。这使您能够轻松设计出独特的品牌介绍，完美适用于YouTube介绍视频体验或任何在线平台。
有哪些AI驱动的功能可用于制作介绍视频？
HeyGen整合了尖端的AI技术以简化您的工作流程。您可以使用AI生成内容，利用逼真的AI化身和复杂的旁白生成功能无缝地将您的脚本变为现实。
从HeyGen导出我的介绍视频简单吗？
当然，HeyGen通过其简单的拖放编辑器和直接的导出选项确保了无缝体验。您可以轻松获得高分辨率的MP4格式的完成介绍视频，随时准备使用。