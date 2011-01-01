本地化培训视频生成器：创建全球电子学习

使用HeyGen的AI化身快速生成引人入胜的多语言培训视频，实现无缝的全球沟通。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为企业培训师和电子学习内容创作者制作一个90秒的教学视频，详细介绍如何利用HeyGen制作多语言培训视频。采用教程式的视觉风格，结合屏幕录制和动态图形，展示多样化模板和场景的使用，使内容生动易懂。音频应具有活力、清晰的教学语音，展示从脚本到视频的高效转换。
示例提示词2
为人力资源经理和全球人才招聘团队制作一个2分钟的激励视频，展示利用AI视频生成器进行全面全球入职培训的深远好处。视觉风格应现代且包容，展示在各种专业环境中的多样化AI化身，并配有丰富的媒体库。音频将是专业且温暖的吸引人声音，强调HeyGen创造个性化入职体验的能力。
示例提示词3
设计一个45秒的直接演示视频，针对技术作家和文档专家，证明HeyGen如何高效翻译和本地化现有视频内容以用于技术文档。视觉风格应简洁且以演示为导向，清晰展示用户界面，同时精确的语音解说解释工作流程。突出显示调整纵横比大小和导出以适应不同平台的简便性，确保准确翻译和字幕的一致交付。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

本地化培训视频生成器的工作原理

轻松创建和本地化培训视频，利用AI覆盖全球团队，确保任何语言的一致沟通。

1
Step 1
创建您的培训视频
首先制作您的核心培训内容。使用从脚本到视频的功能快速生成场景，或从预制模板中选择以构建您的基础培训视频。
2
Step 2
选择AI化身和语音
通过从多样化的AI化身库中选择您的演示者来增强参与度。将您选择的化身与AI语音配对，使您的内容栩栩如生，确保一致且专业的传递。
3
Step 3
添加多语言本地化
轻松为全球观众本地化您的内容。利用先进的语音生成将视频音频翻译成多种语言，通过AI语音让您的培训在多样化团队中产生共鸣。
4
Step 4
导出您的本地化内容
本地化完成后，最终确定您的多语言内容。使用纵横比调整和导出功能为各种平台准备您的视频，确保您的培训在全球范围内可访问且有影响力。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

加速引人入胜的视频创作

利用AI快速生成高质量、引人入胜的视频内容，实现高效和多样化的沟通。

常见问题

HeyGen如何促进培训内容的AI视频本地化？

HeyGen通过将您的培训视频无缝翻译和配音成多种语言，简化了AI视频本地化，支持有效的多语言内容交付。这包括先进的AI语音和唇同步功能。

HeyGen能否使用AI化身创建个性化的培训视频？

是的，HeyGen允许您直接从脚本生成引人入胜的培训视频，使用逼真的AI化身。这一功能提供了个性化的触感，提高了视频编辑的效果，无需真人演员。

HeyGen提供了哪些技术能力来增强视频的可访问性？

HeyGen通过自动字幕生成和强大的AI语音增强视频的可访问性。其语音克隆技术确保了品牌的一致性和所有多语言内容的清晰沟通。

HeyGen是高效的AI视频生成器吗？

HeyGen是一个强大的AI视频生成器，旨在高效制作高质量的培训视频。它简化了视频编辑过程，帮助组织降低成本，同时创造有影响力的教学内容。