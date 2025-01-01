本地系统视频制作工具：快速创建AI视频
在几分钟内将文本转化为专业且引人入胜的视频。我们的平台利用从脚本到视频功能为您的社交媒体和教育内容提供支持。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个90秒的动态宣传视频，面向内容创作者和社交媒体经理，展示HeyGen如何快速创建AI视频和动态演示。视觉和音频风格应充满活力和快节奏，结合现代图形和欢快的音乐，同时突出HeyGen的AI虚拟形象在多样化内容需求中的多功能性。
制作一个2分钟的详细教育视频，面向学习本地系统视频制作工具复杂组件的学生或专业人士。视频应采用专业和解释性的视觉风格，配以平和的旁白和清晰的屏幕文字，充分利用HeyGen的字幕功能来增强对复杂技术概念的理解。
为市场营销人员制作一个45秒的引人入胜的视频，展示如何使用HeyGen在各个平台上重新利用社交媒体内容。视觉风格应高度吸引人，快速剪辑并展示从模板创建的多样化场景示例，配以动感的背景音乐，强调轻松调整纵横比和导出以实现最佳平台兼容性。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何通过AI简化视频制作？
HeyGen通过将文本转化为视频，使您能够轻松创建视频。只需输入您的脚本，HeyGen的AI虚拟形象将传达您的信息，简化整个制作过程。
HeyGen能否适应不同平台的不同纵横比视频？
是的，HeyGen允许无缝调整纵横比和导出，使您可以轻松优化短视频以适应各种平台。这确保了您的社交媒体内容始终看起来专业且引人入胜。
HeyGen提供哪些高级技术功能来增强视频输出？
HeyGen提供强大的功能，如高级语音生成，为您的视频增添人性化触感，以及自动字幕以提高可访问性。这些增强功能非常适合创建引人入胜的动态演示和教育内容。
内容创作者如何高效地开始新的项目？
内容创作者可以利用HeyGen丰富的专业模板库快速启动他们的项目。我们强大的创意引擎提供了广泛的预设计场景和风格，加速视频制作。