Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一段45秒的紧急突发新闻视频，面向一般社交媒体用户，宣布如意外道路封闭等突发本地事件。视觉风格应简洁，带有信息图表元素，配以权威且简洁的音频风格。利用HeyGen的AI虚拟形象，专业且即时地呈现新闻。
示例提示词2
为有志成为公民记者的人士制作一段60秒的社区聚焦视频，展示本地英雄或新的社区倡议，使用专业且可定制的视觉风格，配以信息丰富且平衡的音频方式。从HeyGen的多样化模板和场景中选择，以建立一致且品牌化的外观。
示例提示词3
为技术爱好者和地方政府官员生成一段简洁的30秒AI新闻报道，总结最近的政策变化或新的公共服务公告。视频应具有现代、时尚和数据驱动的视觉风格，配以对话式且清晰的音频语调。实施HeyGen的语音生成，确保完美的旁白，无需真人发声。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

本地新闻视频制作工具的工作原理

轻松将您的本地新闻故事转化为引人入胜的视频，使用AI驱动的工具，完美分享有影响力的更新。

1
Step 1
粘贴您的脚本
首先将您的本地新闻脚本粘贴到文本转视频编辑器中。我们的AI新闻生成器将开始处理您的内容，为您的视频奠定基础。
2
Step 2
选择您的视觉效果
从多样化的逼真AI虚拟形象和专业新闻视频模板库中选择，以代表您的故事。自定义外观以匹配您本地电台的品牌。
3
Step 3
添加语音和字幕
通过自然的语音生成增强您的本地新闻视频，或上传您自己的音频。自动添加准确的字幕/说明，以提高观众的可访问性和参与度。
4
Step 4
导出并分享
完成您的新闻视频制作，然后轻松以不同平台的各种纵横比导出。直接将您的突发新闻视频分享到社交媒体或嵌入到您的网站上。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

快速制作紧急新闻更新

使用AI快速生成及时的新闻更新和紧急公告，确保关键本地信息的即时传播。

常见问题

HeyGen如何作为动态内容的AI新闻生成器？

HeyGen通过先进的AI工具，帮助您快速创建专业的新闻视频。我们的平台作为一个强大的AI新闻生成器，利用逼真的虚拟形象和文本转视频工具，将您的脚本生动呈现。

HeyGen有哪些功能使其成为易于使用的新闻视频制作工具？

HeyGen提供直观、易于使用的编辑器，配有专业的新闻视频模板，简化您的制作过程。您可以轻松添加字幕、生成语音，并利用品牌工具功能，保持新闻内容的一致视觉形象。

HeyGen能否快速创建突发新闻视频内容？

是的，HeyGen被设计为快速的突发新闻视频制作工具，允许您高效地将脚本转化为有影响力的视频。通过我们的文本转视频工具，您可以快速生成并导出新闻视频，非常适合及时的本地新闻更新或紧急公告。

HeyGen是否提供定制新闻片头和品牌化的解决方案？

当然，HeyGen提供强大的定制新闻视频功能，包括专业的新闻片头和全面的品牌控制。我们的平台允许您使用品牌工具功能，确保您的内容完美契合频道的身份，提升整体新闻视频制作。