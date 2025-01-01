终极本地商业宣传视频制作工具
在几分钟内为您的本地业务制作引人入胜的宣传视频。利用强大的文本转视频功能，从脚本中吸引您的观众并发展您的品牌。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个专业的45秒解释视频，目标是需要可靠本地IT服务的小企业主。视频将采用简洁、信息丰富的画面，由HeyGen的AI虚拟人创建的AI化身清晰地解释所提供的独特优势和服务，将文本转化为视频，从脚本呈现简明概述。
制作一个吸引人的60秒营销视频，面向当地社区成员和家庭，宣布由当地书店举办的即将到来的慈善活动。这个适合社交媒体的视频将展示以前社区活动的动态剪辑和媒体库/库存支持中的相关素材，配以欢快的背景音乐，通过自动生成的字幕确保所有观众的可访问性。
制作一个亲密的30秒故事视频，适合当地手工艺品店的现有和潜在客户，展示产品背后的热情。利用温暖、真实的画面和柔和的背景音乐，视频可以结合工匠的短采访式文本转视频片段，轻松调整纵横比并导出到各种平台，作为一个真实的本地商业宣传视频制作示例。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何帮助我的企业制作引人入胜的宣传视频？
HeyGen简化了为您的企业制作引人入胜的宣传视频的过程，通过高质量的视觉效果推动客户参与。利用我们丰富的模板和强大的AI功能，将脚本转化为引人注目的视频营销内容。
本地商业宣传视频有哪些定制选项？
HeyGen为本地商业宣传视频提供强大的定制功能，确保它们完美符合品牌。您可以轻松添加自己的标志、品牌颜色和资产，以及从我们的库中添加自定义文本和媒体，以真正定制您的视频。
HeyGen是一个易于使用的在线视频制作工具吗？
是的，HeyGen被设计为一个直观的在线视频制作工具，非常适合您的所有营销活动。其用户友好的界面使您能够快速从文本生成专业的营销视频，由先进的AI功能提供支持。
HeyGen能帮助我制作多样化的视频内容，如解释视频或产品视频吗？
当然，HeyGen使您能够制作各种营销视频，包括动态的解释视频和引人注目的产品展示。利用我们多功能的工具制作适合社交媒体、YouTube和其他平台的各种视频类型。