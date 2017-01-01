LMS培训视频生成器：加速员工学习
使用最先进的从文本到视频技术轻松生成专业培训视频，为L&D团队节省宝贵时间。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为技术人员制作一个45秒的教学视频，演示新的软件功能更新。采用直接且信息丰富的视觉风格，包含屏幕文字叠加和简洁的自动生成旁白。突出HeyGen的从文本到视频功能如何快速将书面指南转化为动态培训视频，作为有效的LMS培训视频生成器。
制作一个1分30秒的动态产品演示视频，面向销售支持团队和终端用户。视频应具有现代、吸引人的美学风格，配以生动的图形和友好的AI虚拟形象引导观众完成步骤，并辅以轻快的背景音乐。利用HeyGen丰富的模板和场景以及媒体库/素材支持，简化培训视频的制作过程。
为全球企业客户设计一个2分钟的综合培训模块，专注于复杂的技术流程。采用复杂的视觉方法，配有多语言字幕，确保不同观众的清晰度和可访问性。视频应展示HeyGen的纵横比调整和导出功能，以实现无缝平台兼容性，强调其作为SCORM兼容内容的LMS培训视频生成器的实用性。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何与学习管理系统（LMS）集成？
HeyGen通过生成SCORM兼容的培训视频，实现与您现有LMS的无缝集成。这确保了您的AI生成内容能够在学习生态系统中有效跟踪学习者的进度和表现，简化您的LMS培训视频生成器需求。
HeyGen能否帮助使用AI虚拟形象创建引人入胜的员工培训视频？
是的，HeyGen使L&D团队能够使用逼真的AI虚拟形象和AI旁白创建高度引人入胜的员工培训视频。我们的从文本到视频功能能够快速高效地将脚本转化为引人入胜的内容，使复杂的视频创作工具对每个人都可用。
HeyGen为企业级培训提供哪些技术功能？
为了企业安全和强大功能，HeyGen提供全面的品牌控制和多语言支持，这对全球L&D团队至关重要。我们的AI视频平台设计了满足大型组织创建广泛电子学习内容的技术需求的功能。
HeyGen如何简化合规培训内容的制作？
HeyGen通过提供快速的从文本到视频转换和可定制的模板，大大简化了合规培训的制作。这允许快速更新内容和显著节省成本，确保您的组织合规培训始终最新且高效制作。