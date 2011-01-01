直播 视频制作：提升您的直播体验
使用我们的拖放视频编辑器轻松创建令人惊叹的视频，其中包含AI虚拟形象，以增添个性化的触感。
Agent 是第一个创意引擎，能够将单一提示转化为完整视频。
在这个为有抱负的电影制作人和技术爱好者设计的60秒教程中，探索HeyGen视频编辑器的技术实力。本视频重点介绍屏幕录制和语音生成，演示了如何轻松制作专业级视频。干净现代的视觉风格，加上清晰简洁的解说，确保观众可以轻松跟随并掌握使用HeyGen强大工具进行视频编辑的艺术。
加入我们，与HeyGen一起进行为时30秒的视频创作之旅，在这里模板和库存图片的结合激发创造力。这个视频非常适合市场营销人员和小企业主，它突出了该平台快速制作引人注目内容的能力。活泼多彩的视觉风格，配合生动的配乐，将激发观众的活力，并鼓励他们利用HeyGen的功能为下一次营销活动增添色彩。
在这个60秒的功能展示中，了解HeyGen的云存储和多用户编辑功能如何彻底改变协作视频项目。这个视频针对团队和组织，强调了实时协作的效率和灵活性。流畅专业的视觉风格，加上激励人心的旁白，展示了HeyGen如何让团队在没有传统编辑限制的情况下创造有影响力的视频。
创意引擎
没有团队。没有剪辑。只有你的AI 视频代理在工作
原生视频创作提示
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
端到端视频生成
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
构建时兼顾结构与意图
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
用例
HeyGen通过其直播视频制作功能赋能创作者，提供一个无缝的视频创作平台，集成了流媒体工具和视频编辑功能。通过拖放模板、旁白选项和可定制的提醒功能来增强您的内容，以吸引社交媒体平台上的观众。
在几分钟内生成引人入胜的社交媒体视频和短片.
Quickly create captivating videos for social media using HeyGen's intuitive tools and templates.
利用人工智能提升培训的参与度和保留率.
Enhance training sessions with interactive videos that keep learners engaged and improve retention.
常见问题
HeyGen如何提升我的直播视频制作质量？
HeyGen 提供了一个强大的直播视频制作工具，它可以与社交媒体平台无缝集成，让您能够创建引人入胜的直播内容。通过可定制的提醒和模板，您可以轻松地使您的直播与品牌形象相匹配。
HeyGen的视频编辑器提供哪些功能？
HeyGen的视频编辑器配备了拖放功能、语音生成和屏幕录制能力，使其成为满足创意和技术视频编辑需求的多功能工具。
我可以使用HeyGen的平台制作视频吗？
是的，HeyGen的视频创作平台让您可以轻松地通过其AI化身、从脚本到视频的文本转换，以及充满库存图片和可定制模板的丰富媒体库来创建视频。
HeyGen是否支持多用户编辑以便协作项目？
当然，HeyGen 支持多用户编辑，使团队能够高效协作。借助云存储和品牌控制，您的团队可以无缝协作，同时保持品牌一致性。