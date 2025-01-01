实时更新视频制作工具：即时创建动态内容
通过我们的拖放编辑器，将您的想法转化为视觉效果，轻松创建令人惊叹的最新视频，利用HeyGen的从脚本到视频功能。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个面向开发人员和IT支持人员的2分钟全面教程，演示如何使用HeyGen视频编辑器的新软件功能。视频应采用逐步演示的视觉风格，包含清晰的屏幕录制，并自动生成字幕/说明文字，以确保技术解释的可访问性和清晰度。
为小企业主和营销团队设计一个60秒的引人入胜的解释视频，展示他们如何轻松创建关于最新产品的视频。视觉风格必须现代且充满活力，配以欢快的背景音乐，利用HeyGen的从脚本到视频功能快速制作引人注目的内容，作为AI视频制作工具。
为企业培训师和人力资源专业人士制作一个引人注目的1分钟内部沟通视频，宣布重要的政策变更。视频应具有精致的企业视觉风格和权威的语气，充分利用HeyGen的语音生成功能，确保发音清晰，并由一致的AI虚拟形象角色进行专业的传达。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何简化视频创建和编辑过程？
HeyGen提供直观的“视频编辑器”与“拖放”功能，允许用户轻松“创建视频”和“更改背景”元素。这种简化的方法使专业视频制作变得触手可及，无需广泛的技术专长。
HeyGen能否使用AI虚拟形象从文本生成视频？
是的，HeyGen作为“AI视频制作工具”非常出色，可以将您的脚本转化为引人入胜的“从文本到视频”内容，配以栩栩如生的“AI虚拟形象”。这种功能允许快速制作“讲话头视频”，无需摄像机或演员。
HeyGen提供哪些自动化功能来增强视频的可访问性？
HeyGen包括强大的“自动字幕”生成功能，自动转录您的视频内容以提高可访问性和参与度。此技术功能确保您的视频能够有效地覆盖更广泛的受众。
HeyGen为实时内容和流媒体提供了哪些工具？
HeyGen作为强大的“实时更新视频制作工具”和“实时流媒体工作室”运行，能够生成和广播动态内容。它还提供“多平台流媒体软件”功能，允许您同时覆盖多个平台。