文学活动视频制作工具：创造引人入胜的故事

将口语诗转化为引人入胜的视觉故事。轻松使用从脚本到视频的文本转换功能创建专业诗歌视频。

使用文学活动视频制作工具创建一个充满活力的45秒视频，宣布即将举行的虚拟诗歌朗诵会，目标受众为有抱负的口语艺术家和文学爱好者。视觉风格应动态且引人入胜，展示多样化的AI化身朗诵诗句，并配以充满活力的旁白生成，以捕捉活动的兴奋氛围。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个引人入胜的60秒诗歌视频，通过视觉叙事将经典诗歌生动呈现，目标受众为文学学生和教育工作者。利用从脚本到视频的文本转换功能，流畅地动画化诗歌行句，使用媒体库/素材支持来策划富有感染力的背景，并通过宁静而精致的音频风格增强诗歌的氛围。
示例提示词2
设计一个简约的30秒宣传视频，为新诗集进行推广，利用AI诗歌视频生成器进行创意表达，目标受众为出版商和书评人。视觉风格应优雅且极简，重点展示诗集关键诗句的动画文本，重要诗句通过清晰的字幕/标题加以强调，并配以精致的旁白生成。
示例提示词3
制作一个20秒的信息性回顾视频，面向社交媒体观众和潜在赞助商，展示AI化身的创新使用。视觉风格应轻快现代，快速剪辑不同AI化身展示活动亮点，使用纵横比调整和导出优化适用于各种平台，并配以引人入胜的叙述性旁白生成。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

文学活动视频制作工具的工作原理

将您的诗歌和文学作品转化为引人入胜的视频，使用AI轻松且富有艺术感地赋予您的故事生命。

1
Step 1
创建您的脚本
首先将您的诗歌、口语作品或活动脚本直接粘贴或输入平台，利用从脚本到视频的文本转换功能为视觉转化准备内容。
2
Step 2
选择您的视觉效果
从多样化的AI化身或艺术模板中选择，以视觉化呈现您的文学内容，为您的视频设定完美的氛围和美感。
3
Step 3
生成旁白
通过利用先进的旁白生成技术，使您的文本栩栩如生。选择多种声音，以情感和清晰度传达您的文学作品。
4
Step 4
导出并分享
通过添加字幕/标题以提高可访问性来完成您的视频，然后以高分辨率导出，准备在社交媒体或您的文学活动中分享。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

开发教育文学内容

制作高质量的AI诗歌视频课程和教育材料，使复杂的文学主题对全球学习者、教育工作者和出版商更易于理解。

常见问题

HeyGen如何增强诗歌视频的创意表达？

HeyGen通过将文本转化为引人入胜的视觉叙事来增强诗歌视频的创意表达。利用AI化身进行富有表现力的朗读，并通过旁白生成使您的诗歌栩栩如生，创造独特的AI诗歌视频内容。

HeyGen能否简化文学活动视频的制作？

是的，HeyGen简化了文学活动和诗歌朗诵视频的动态制作过程。我们的平台使您能够轻松将脚本转化为完整视频，提供可定制的模板和自动字幕，为您带来便捷且专业的诗歌朗诵视频制作体验。

HeyGen为口语艺术家提供了哪些视觉叙事元素？

HeyGen为口语艺术家和诗人提供了多样化的视觉叙事元素。您可以从多种AI化身中选择以体现您的叙事，整合我们库中的丰富媒体，并应用自定义品牌，创造引人入胜且独特的视觉叙事体验。

HeyGen如何确保诗歌视频在社交媒体上的高分辨率输出？

HeyGen确保您的诗歌视频具有高分辨率输出，使其非常适合在社交媒体平台上分享。通过灵活的纵横比调整和导出选项，您的创意表达将始终显得专业且清晰，有效地触及更广泛的受众。