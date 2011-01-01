LinkedIn视频工具：提升您的专业形象

通过HeyGen的文本转视频功能轻松创建引人入胜的个性化视频信息，实现最大影响力。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
对于招聘人员和客户成功团队，您是否想过可以发送一段45秒的温暖、友好的个性化视频信息？这段短视频应展示如何与候选人或客户建立更深层次的联系。利用HeyGen的AI虚拟形象和语音生成功能，打造一条真正与众不同的邀请信息。
示例提示词2
一个针对小企业主和内容创作者的动态60秒视频，旨在迅速提升品牌知名度。采用欢快现代的视觉和音频风格，配以专业视觉效果和快速剪辑，展示HeyGen的模板和场景如何简化专业视频创作，并自动生成字幕以实现最大覆盖。
示例提示词3
为技术精英和视频制作人开发一个简洁的30秒信息视频，专注于优化现有素材。强调HeyGen如何作为直观的视频编辑器，在发布前优化内容。展示媒体库/素材支持如何增强视觉效果，以及纵横比调整和导出功能如何完美适应社交媒体渠道，将其定位为强大的LinkedIn视频工具补充。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

您的LinkedIn视频工具如何运作

轻松为LinkedIn创建引人入胜的短视频。利用AI功能和模板快速制作专业内容，吸引注意力并提升您的品牌。

1
Step 1
创建您的视频
通过选择各种专业视频模板开始您的视频项目。轻松添加您的内容，为LinkedIn观众构建引人入胜的叙述。
2
Step 2
使用AI个性化
通过加入AI虚拟形象来增强您的信息，使您的脚本栩栩如生。从多种选项中选择，打造独特而难忘的演示。
3
Step 3
添加字幕以提高清晰度
通过自动生成准确的字幕，确保您的信息易于访问且具有影响力。这提高了参与度，尤其是对于没有声音的观众。
4
Step 4
导出到LinkedIn
完成您的视频并以适合LinkedIn的纵横比导出。您的视频将准备好立即分享，以覆盖您的专业网络。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

高影响力的LinkedIn视频广告

利用AI设计强大的LinkedIn视频广告，以高效地推动目标线索并扩大品牌知名度。

常见问题

HeyGen如何简化像LinkedIn这样的平台的视频创作？

HeyGen通过AI虚拟形象和文本转视频功能，让您轻松创建专业的LinkedIn视频。其直观的视频编辑器和丰富的视频模板简化了整个视频创作过程，使其成为一个有效的LinkedIn视频工具。

HeyGen能帮助我制作个性化视频信息以增加参与度吗？

当然可以。HeyGen利用AI功能大规模创建个性化视频信息，为您的受众量身定制内容。这一功能非常适合视频销售工具，并显著提高社交媒体渠道的参与度。

HeyGen提供哪些AI功能来提升视频质量和影响力？

HeyGen提供先进的AI功能，包括逼真的AI虚拟形象、语音生成和自动字幕生成，以提升您的视频质量。您还可以利用品牌控制来保持品牌意识，并以MP4等多种格式导出视频。

HeyGen如何支持短视频和长视频的创作？

HeyGen灵活的视频编辑器和多样化的视频模板适用于短视频和长视频，适合任何社交媒体渠道。其全面的工具允许轻松编辑、强大的媒体库支持以及有效的行动号召。