LinkedIn视频工具：提升您的专业形象
通过HeyGen的文本转视频功能轻松创建引人入胜的个性化视频信息，实现最大影响力。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
对于招聘人员和客户成功团队，您是否想过可以发送一段45秒的温暖、友好的个性化视频信息？这段短视频应展示如何与候选人或客户建立更深层次的联系。利用HeyGen的AI虚拟形象和语音生成功能，打造一条真正与众不同的邀请信息。
一个针对小企业主和内容创作者的动态60秒视频，旨在迅速提升品牌知名度。采用欢快现代的视觉和音频风格，配以专业视觉效果和快速剪辑，展示HeyGen的模板和场景如何简化专业视频创作，并自动生成字幕以实现最大覆盖。
为技术精英和视频制作人开发一个简洁的30秒信息视频，专注于优化现有素材。强调HeyGen如何作为直观的视频编辑器，在发布前优化内容。展示媒体库/素材支持如何增强视觉效果，以及纵横比调整和导出功能如何完美适应社交媒体渠道，将其定位为强大的LinkedIn视频工具补充。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化像LinkedIn这样的平台的视频创作？
HeyGen通过AI虚拟形象和文本转视频功能，让您轻松创建专业的LinkedIn视频。其直观的视频编辑器和丰富的视频模板简化了整个视频创作过程，使其成为一个有效的LinkedIn视频工具。
HeyGen能帮助我制作个性化视频信息以增加参与度吗？
当然可以。HeyGen利用AI功能大规模创建个性化视频信息，为您的受众量身定制内容。这一功能非常适合视频销售工具，并显著提高社交媒体渠道的参与度。
HeyGen提供哪些AI功能来提升视频质量和影响力？
HeyGen提供先进的AI功能，包括逼真的AI虚拟形象、语音生成和自动字幕生成，以提升您的视频质量。您还可以利用品牌控制来保持品牌意识，并以MP4等多种格式导出视频。
HeyGen如何支持短视频和长视频的创作？
HeyGen灵活的视频编辑器和多样化的视频模板适用于短视频和长视频，适合任何社交媒体渠道。其全面的工具允许轻松编辑、强大的媒体库支持以及有效的行动号召。