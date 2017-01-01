linkedin视频制作工具：提升您的专业品牌
创建高影响力的LinkedIn视频以发展您的业务，通过HeyGen的文本转视频功能将脚本转化为引人入胜的内容。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为营销专业人士制作一段动态的90秒案例研究视频，旨在开发高影响力的LinkedIn视频以引导流量到他们的网站。视觉上，结合快速剪辑和以动画文本显示的有力统计数据，配以充满活力的背景音乐。通过使用HeyGen的字幕功能，确保即使在无声情况下内容也能被消费。
为招聘人员或人力资源专业人士开发一段引人入胜的2分钟介绍视频，展示公司文化，并利用LinkedIn个人资料视频制作工具创建有影响力的LinkedIn视频内容。视觉美学应友好且吸引人，展示多样化的AI化身在积极的工作环境中互动，伴随振奋人心的背景音乐。利用HeyGen的AI化身个性化展示，创造引人入胜的虚拟团队成员。
设计一段45秒的快速教程视频，面向内容创作者和教育工作者，演示如何优化现有的横向视频和方形视频以适应各种社交平台。视觉风格应清晰且具有指导性，包含清晰的屏幕录制和友好、鼓励的旁白。通过提及HeyGen的纵横比调整和导出功能，突出使用的简便性，实现无缝内容适配。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化LinkedIn视频的制作？
HeyGen是一个直观的在线视频编辑器和LinkedIn视频制作工具，提供多种视频模板，快速制作专业内容。您可以利用这些模板创建高影响力的LinkedIn视频，建立强大的品牌形象。
HeyGen支持哪些LinkedIn视频格式和纵横比？
HeyGen允许您创建各种纵横比的视频，包括横向视频和方形视频，确保在LinkedIn上的移动设备观看效果最佳。所有视频都可以导出为通用兼容的MP4格式，准备好用于您的LinkedIn动态或LinkedIn视频广告。
HeyGen是否提供独特功能来增强我的LinkedIn内容？
当然，HeyGen使您能够使用AI化身和从脚本生成的视频，配以旁白生成和动画文本样式，制作引人入胜的社交媒体视频。这些功能帮助您制作专业的LinkedIn视频广告，引导流量到您的网站。
HeyGen如何帮助在LinkedIn上建立强大的品牌并发展我的业务？
HeyGen通过提供品牌控制，如自定义标志和颜色，帮助您创建高影响力的LinkedIn视频，确保您的内容与您的品牌形象完美契合。持续分享精美的LinkedIn视频有助于发展您的业务并建立强大的品牌声誉。