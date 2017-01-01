LinkedIn视频生成器：创建引人入胜的内容

通过HeyGen的丰富模板和场景，轻松定制品牌视频，提升您的专业形象。

生成一个1分钟的说明视频，目标是忙碌的专业人士和市场营销人员，展示使用HeyGen创建引人入胜的LinkedIn视频的三个简单步骤。视觉风格应为清晰的屏幕录制教程，带有动画亮点，配以专业、欢快的背景音乐和友好的语音生成，引导用户完成整个过程，强调效率和清晰度。

示例提示词1
创建一个45秒的宣传视频，面向小企业主和品牌经理，展示如何使用自定义LinkedIn视频模板制作品牌视频。该视频应具有动态的视觉叙事，结合生动的品牌色彩、现代过渡效果和媒体库/素材支持，以突出定制选项，所有这些都配以激励人心的配乐和自信的叙述语气。
示例提示词2
为内容创作者和人力资源专业人士开发一个30秒的信息视频，说明如何轻松添加字幕和优化LinkedIn视频格式。视觉风格应为快节奏和信息丰富，利用分屏和快速剪辑展示HeyGen的字幕/标题功能以及不同纵横比的适应性，配以明亮、清晰的音轨和友好、指导性的语音。
示例提示词3
想象一个为教育工作者和行业专家设计的2分钟思想领导力视频，展示HeyGen的AI功能如何改变您在LinkedIn上的专业形象。该视频将采用精致的企业视觉风格，展示一个逼真的AI化身在各种专业背景下传递深刻的内容，配以平静、权威的语音和细腻、激励人心的背景音乐。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

LinkedIn视频生成器的工作原理

使用我们直观的生成器，在几分钟内为LinkedIn创建专业、引人入胜的视频。提升您的形象并有效地与观众联系。

1
Step 1
创建您的LinkedIn视频
首先使用我们强大的文本转视频功能，将您的文本脚本转化为引人入胜的视频，快速生成您的初始内容。
2
Step 2
使用您的品牌进行定制
通过应用全面的品牌控制来个性化您的视频，包括您的自定义标志和特定品牌颜色，以获得一致的专业外观。
3
Step 3
通过丰富的媒体增强
通过从我们的媒体库/素材支持中加入高质量的视觉和音频，提升您的信息，使您的内容更加动态和引人入胜。
4
Step 4
完成并导出
通过选择合适的纵横比调整和导出选项来优化您的LinkedIn视频，确保您的内容完美格式化以适应您的专业网络。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

提升专业发展

通过AI驱动的视频提升您的培训和教育内容，以改善学习效果和记忆。

常见问题

HeyGen如何通过AI功能简化LinkedIn视频的创建？

HeyGen，您先进的LinkedIn视频生成器，利用强大的AI功能帮助您创建引人注目的视频。只需将您的文本脚本转化为引人入胜的视频内容，结合AI化身和语音生成，简化您的内容创作过程。

HeyGen是否提供LinkedIn品牌视频的定制选项？

是的，HeyGen为您的LinkedIn品牌视频提供广泛的定制选项。您可以利用自定义LinkedIn视频模板，添加您的标志，并控制品牌元素，确保您的内容在所有LinkedIn视频中保持一致和专业。

HeyGen创建的LinkedIn视频有哪些视频格式和技术选项？

HeyGen支持多种为LinkedIn优化的视频格式，确保您的内容完美适合该平台。我们强大的视频编辑器允许您轻松添加字幕以提高可访问性，并利用纵横比调整以实现理想的展示和无缝发布。

我可以将自己的媒体资产整合到HeyGen制作的LinkedIn视频中吗？

当然可以。HeyGen允许您上传视频、图像和音频，并将它们与我们丰富的图形、视频和音乐资产无缝整合。这使您能够为LinkedIn观众创建全面且引人入胜的短视频内容。