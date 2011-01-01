通过LinkedIn赞助广告视频解锁增长

轻松提升品牌知名度并生成潜在客户。使用HeyGen的从脚本到视频功能，为专业受众创建引人入胜的视频广告。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一段全面的2分钟教程视频，专为数字营销人员和潜在客户生成专家设计，展示如何在LinkedIn的活动管理器中设置和集成潜在客户表单的具体步骤。视频应采用屏幕录制为主的视觉方法，配以企业风格的音频，确保清晰度。利用HeyGen的字幕/字幕功能，提高可访问性和静音观看完成率。
示例提示词2
制作一段引人入胜的1分钟解释视频，针对广告策略师和数据分析师，重点介绍优化LinkedIn视频广告以提高观看完成率和在各种广告集中进行有效广告定位的高级技术。视觉和音频风格应动态且数据驱动，结合分析的视觉表现。使用HeyGen的AI虚拟形象，以专业和一致的屏幕形象呈现见解。
示例提示词3
制作一段有影响力的45秒提示视频，面向内容创作者和社交媒体营销人员，展示如何通过视频字幕提高参与度，并有效利用LinkedIn受众网络扩大专业受众范围的最佳实践。视觉呈现应引人入胜，快速剪辑和视觉吸引力的设计，配以积极向上的激励音轨。利用HeyGen的媒体库/库存支持，快速填充相关和高质量的视觉内容。
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

LinkedIn赞助广告视频的工作原理

掌握在LinkedIn上为专业受众创建有影响力的视频广告的过程，旨在提升您的品牌知名度并推动潜在客户生成。

1
Step 1
创建引人入胜的视频内容
利用HeyGen的从脚本到视频功能，制作符合LinkedIn视频广告规格的引人入胜的视频，以实现最佳性能和专业吸引力。
2
Step 2
在活动管理器中配置您的活动
在LinkedIn活动管理器中，设置您的活动目标、预算，并使用精确的广告定位定义您的专业受众。确保您的视频已准备好，使用HeyGen的纵横比调整和导出功能。
3
Step 3
添加重要元素以增强影响
上传您的视频广告，并通过包含HeyGen生成的字幕/字幕来增强其覆盖范围。集成明确的行动号召或潜在客户表单，以鼓励即时参与。
4
Step 4
发布并跟踪表现
发布您的LinkedIn赞助广告视频，并监控观看完成率等关键指标以了解参与情况。HeyGen的品牌控制功能促进的一致品牌形象，强化您的信息。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

自动化客户成功故事视频

轻松创建强大的客户成功故事视频，建立信任和信誉，通过您的赞助活动有效地将潜在客户转化为有价值的客户。

background image

常见问题

HeyGen如何提升我品牌在LinkedIn上的可见度？

HeyGen帮助企业创建引人注目的“LinkedIn赞助内容”，配有定制的“AI虚拟形象”和品牌视觉效果。这确保了您的信息在“LinkedIn动态”中脱颖而出，有效地接触到“专业受众”，并提升“品牌知名度”。

HeyGen支持LinkedIn视频广告的哪些技术规格？

HeyGen通过提供强大的“纵横比调整和导出”功能，简化了对“视频广告规格”的合规性，适合LinkedIn平台。这确保了您的高质量内容针对各种投放位置进行了优化，并顺利集成到您的“活动管理器”“广告集中”。

HeyGen视频可以优化用于LinkedIn潜在客户生成活动吗？

当然可以。HeyGen的从文本到视频功能和多样化的模板允许您制作具有强烈“行动号召”元素的说服性“视频广告”。这些视频非常适合通过“潜在客户表单”推动参与并将观众转化，从而有效提升您的“潜在客户生成”工作。

HeyGen如何促进专业LinkedIn视频广告的高效创建？

HeyGen简化了整个制作过程，使得通过逼真的“AI虚拟形象”和“语音生成”快速生成文本到视频。这允许快速迭代和发布精美的“LinkedIn赞助广告视频”内容，节省时间的同时保持对“专业受众”的专业标准。