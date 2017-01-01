LinkedIn推广视频制作工具：轻松创建引人入胜的广告
快速将您的营销活动转化为引人入胜的LinkedIn视频，从脚本到视频转换，助力您的业务增长。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个45秒的视频，专为内容创作者和人力资源专业人士设计，用于“LinkedIn视频创作”，以突出公司文化。设想一个动态且友好的美学风格，配以振奋人心的背景音乐，利用HeyGen的“模板和场景”轻松简化创作过程。
为产品经理和企业沟通人员打造一个60秒的专业视频体验，使用“LinkedIn推广视频制作工具”详细介绍新产品更新。设想一个现代、信息丰富的视觉风格，配以流畅的图形和专业的“AI虚拟人”直接向目标受众发布公告。
为全球市场团队制作一个30秒直接且专业的视频，旨在扩展他们的“LinkedIn视频营销”活动，注重可访问性。视觉基调应具有包容性，通过清晰、同步的“字幕/说明”确保您的信息传达给更广泛的受众。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化LinkedIn视频广告的创建？
HeyGen提供一个易于使用的在线视频编辑器，具有拖放功能，能够快速创建专业的LinkedIn推广视频。您可以利用多样化的视频模板和AI虚拟人，高效地为您的LinkedIn视频营销活动制作引人入胜的内容。
HeyGen是否提供LinkedIn视频广告模板？
是的，HeyGen拥有一个强大的视频模板库，专为各种营销活动设计，包括LinkedIn视频广告。这些模板提供了坚实的基础，允许您轻松定制品牌控制，添加字幕，并结合AI虚拟人以增添专业感。
是什么让HeyGen成为一个有效的LinkedIn视频制作工具？
HeyGen的AI视频制作功能，包括从脚本到视频的转换和旁白生成，显著提升了您的LinkedIn视频创作过程。它帮助您制作高质量、专业的视频广告，具有如调整纵横比以完美适应LinkedIn要求的功能，助力您的业务增长。
HeyGen能否帮助我在LinkedIn上吸引目标受众？
当然可以。HeyGen使您能够创建引人入胜的LinkedIn视频内容，具有AI虚拟人和自定义品牌功能，确保您的信息脱颖而出。您可以添加清晰的行动号召和字幕，以最大化观众参与度，并为您的LinkedIn社交媒体营销带来成果。