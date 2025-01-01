强大的LinkedIn广告视频制作工具助力B2B增长
简化您的B2B广告。使用我们的从脚本到视频功能快速将文本转化为引人入胜的视频。
制作一个吸引人的45秒视频广告，目标是数字营销人员，唯一目的是创建能让人停下滚动的转换视频。采用充满活力、以转换为导向的美学风格，使用明亮、引人注目的色彩和清晰、具有说服力的旁白。强调HeyGen强大的AI虚拟形象传递关键信息，并利用语音生成功能进行精致、专业的旁白，确保最大程度的观众参与。
需要一个60秒的教学视频，面向希望完全自定义广告的创意专业人士。视觉呈现应清晰、富有插图性且信息量大，由冷静、专业的旁白支持。详细说明HeyGen如何通过从脚本到视频功能轻松添加自定义文本覆盖，并通过自动生成字幕/说明确保普遍理解，实现真正个性化的内容。
为产品经理和销售团队制作一个强有力的30秒视频，旨在最大化最新产品的覆盖面和影响力。该视频需要高能量、积极的视觉风格，结合有影响力的视觉效果和权威、专业的旁白。展示HeyGen广泛的媒体库/素材支持，以提升视觉吸引力，并强调纵横比调整和导出功能的便利性，以确保在所有LinkedIn广告投放中的完美展示。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何提升我的LinkedIn视频广告创作？
HeyGen通过利用AI虚拟形象和从文本到视频的功能，帮助您创建引人注目的LinkedIn视频广告。轻松设计高质量的视频广告，吸引注意力并在平台上最大化覆盖面和影响力。
HeyGen为LinkedIn视频提供哪些创意资产？
HeyGen提供丰富的创意资产库，包括可自定义的模板、引人入胜的文本覆盖和多样的媒体库支持。您可以通过其直观的拖放视频编辑界面，轻松使用品牌控制、动画和丰富的图形自定义广告。
HeyGen是否简化了LinkedIn的视频广告工作流程？
当然，HeyGen旨在简化您的LinkedIn视频广告工作流程，提供无缝集成。您可以创建专业级内容，然后将素材直接导出到您的LinkedIn广告账户，提升整体工作流程效率。
我可以使用HeyGen为不同的LinkedIn受众个性化视频吗？
是的，HeyGen使您能够为不同的LinkedIn受众制作个性化内容，这对于有效的LinkedIn视频营销至关重要。利用AI虚拟形象和自定义语音生成，创建与特定细分市场产生共鸣的定制信息。