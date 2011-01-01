LinkedIn广告教程视频逐步指南

优化您的LinkedIn广告活动以获得最大影响，从受众设置到转化跟踪，借助HeyGen的AI虚拟形象增强效果。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
制作一个动态的90秒视频，面向希望提升广告活动效果的营销专业人士，展示如何利用基于目标的广告原则实现高效的LinkedIn定位。采用现代、充满活力的视觉风格，配以积极向上的专业语音，通过HeyGen提供的引人入胜的AI虚拟形象保持观众的参与度。
示例提示词2
制作一个全面的2分钟教学视频，提供清晰的逐步指导，教用户如何在LinkedIn广告平台上创建新广告，从构思到发布。此视频面向寻求实际应用的技术用户，应该采用干净的屏幕录制美学，配以冷静、清晰的语音生成，确保每个细节都清晰明了。
示例提示词3
设计一个简洁的1分钟解释视频，针对营销经理，重点分析广告表现分析和在LinkedIn广告中设置强大转化跟踪的关键方面。视频应采用数据驱动的信息图表风格视觉方法，配以自信、权威的语音，利用HeyGen的多样化模板和场景清晰且引人入胜地呈现复杂信息。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
LinkedIn广告教程视频的工作原理

使用HeyGen的直观工具制作专业的LinkedIn广告视频教程，涵盖受众定位和广告组设置，提升您的教育内容。

1
Step 1
创建您的脚本
首先概述您的教程内容，详细说明LinkedIn广告的关键方面，如“基于目标的广告”。利用HeyGen的“文本转视频”功能，从这个详细的脚本中自动生成您的视频。
2
Step 2
选择您的视觉效果
通过选择合适的“AI虚拟形象”来展示您的“逐步指导”来增强您的教程。这确保了为您的观众提供专业且引人入胜的呈现，使复杂主题易于理解。
3
Step 3
添加语音旁白和品牌元素
使用HeyGen的“语音生成”功能为您的“LinkedIn广告教程视频”生成清晰且引人入胜的旁白。结合您品牌的独特外观和感觉，以在整个教程中保持一致性和专业性。
4
Step 4
导出至LinkedIn
完成您的视频，确保其符合LinkedIn的规格。利用HeyGen的“纵横比调整和导出”功能，为您的教程在“目标受众”识别和设置方面做好无缝分享和最佳参与度的准备。

提升培训和教程视频的参与度

通过动态的AI生成内容和清晰的指导，提高您的LinkedIn广告教程视频的观众参与度和保留率。

常见问题

HeyGen如何简化LinkedIn广告教程视频的制作？

HeyGen通过将您的脚本从文本转化为视频，并生成专业的语音旁白，简化了制作引人入胜的“LinkedIn广告教程视频”的过程。这使您能够快速为您的受众创建吸引人的广告内容，而无需复杂的视频编辑。

HeyGen能否帮助定制针对特定LinkedIn目标受众的视频？

当然可以。HeyGen通过利用AI虚拟形象和品牌控制来匹配您的品牌美学，使您能够为精确的“LinkedIn定位”定制视频。这确保了您的信息能够有效地与您选择的“目标受众”产生共鸣，并支持您的广告活动的高效“受众设置”。

HeyGen提供哪些技术功能来优化LinkedIn视频广告的表现？

HeyGen提供了诸如纵横比调整和导出等基本技术功能，确保您的视频广告在所有LinkedIn展示位置上看起来完美。此外，内置的字幕/说明文字增强了可访问性和参与度，有助于提高广告活动的表现分析。

HeyGen如何支持创建和修改适用于多样化广告需求的视频？

HeyGen通过丰富的模板和场景库，赋予用户高效“创建新广告”或“修改广告”内容的能力。这种灵活性支持各种“营销需求”，使您更容易管理整体广告策略并快速迭代。