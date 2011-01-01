LinkedIn广告视频制作者：打造引人入胜的AI驱动广告
快速使用AI创建专业的LinkedIn视频广告。利用我们强大的从脚本到视频功能，吸引您的目标受众。
想象一个45秒的宣传视频，目标是渴望利用AI视频工具的市场经理。该视频应展示如何利用HeyGen的从脚本到视频功能，将简单的脚本转换为精美的LinkedIn视频广告。视觉风格应现代且时尚，AI化身直接以自信、权威的声音呈现优势。
为创意专业人士和机构开发一个60秒的视频，突出HeyGen内广泛的定制能力，以制作有影响力的LinkedIn视频广告。视觉重点应放在用户如何轻松通过HeyGen的媒体库/素材支持集成独特的图形和资产来定制视频内容。音频应生成一个平静、令人安心的旁白，解释创意自由，并配以鼓舞人心的专业背景音乐。
为招聘人员和人力资源专业人士创建一个引人注目的15秒LinkedIn视频广告，宣布新的职位空缺。视频需要视觉上引人入胜且简洁，利用细微的动画突出关键文本元素。确保视频针对移动设备观看进行了优化，具有清晰的字幕/说明，并展示HeyGen如何处理LinkedIn格式的纵横比调整和导出，提供快速的行动号召。
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何帮助我创建专业的LinkedIn视频广告？
HeyGen强大的AI视频工具和多样化的视频模板简化了高影响力LinkedIn视频广告的创建。您可以轻松使用AI化身和旁白将文本转化为动态的LinkedIn视频广告，非常适合您的营销活动。
HeyGen提供哪些功能来优化我的LinkedIn广告内容？
HeyGen提供在线视频编辑器，拥有丰富的图形和资产库，允许您为目标受众定制视频元素。我们还提供强大的品牌控制功能，使您能够整合您的标志和品牌颜色，以确保所有LinkedIn活动中的信息一致性。
我能确保HeyGen创建的视频优化为LinkedIn格式吗？
当然可以。HeyGen确保您的所有创作都优化为LinkedIn格式，提供多种纵横比调整选项以完美适应平台。我们还提供高清导出，确保您的LinkedIn广告视频制作者输出的质量达到最高标准。
HeyGen如何简化LinkedIn视频广告的创建过程？
HeyGen通过从脚本到视频的功能简化了过程，配有专业的旁白生成和字幕/说明。我们直观的平台和现成的视频模板意味着您可以在没有广泛视频编辑经验的情况下高效制作引人入胜的LinkedIn视频广告。