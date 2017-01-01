限时优惠视频制作工具，快速提升销售
通过我们多样化的模板和场景轻松创建惊艳视频，吸引新客户并增加销售。
制作一个动态的60秒宣传视频，目标受众为社交媒体经理和电商品牌，展示单个宣传视频制作活动在各个平台上的适应性。视频应采用引人入胜且视觉上吸引人的风格，快速切换不同的纵横比，并配以生动、精准的字幕/说明文字以达到最大传播效果。突出HeyGen的纵横比调整和导出功能如何轻松优化，从综合媒体库/库存支持中提取惊艳视觉效果。
开发一个精致的1分钟说明视频，专为营销机构和企业营销团队量身定制，展示AI视频生成器在创建高质量宣传视频中的强大功能。该视频需要专业且略显未来感的美学风格，配有一个引人入胜的AI化身传达优惠详情，并辅以复杂的AI旁白。强调使用HeyGen的AI化身和先进的旁白生成功能轻松创建专业内容。
为需要快速活动部署的企业家和销售团队制作一个简洁的30秒营销视频，重点展示快速高效地推出紧急营销视频的速度和效率，轻松创建宣传视频。视觉和音频风格应充满活力且节奏快速，快速剪辑、强烈的屏幕文字和紧迫但非常清晰的旁白。展示HeyGen的快速从脚本到视频功能结合现成的模板和场景如何实现有效营销视频的即时部署。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何利用AI创建宣传视频？
HeyGen作为一个先进的AI视频生成器，通过逼真的AI化身和高质量的AI旁白将脚本转化为引人入胜的宣传视频。其从脚本到视频的功能大大加快了视频制作速度，使其成为一个高效的宣传视频制作工具。
HeyGen提供哪些技术功能用于定制营销视频？
HeyGen通过其直观的拖放编辑器、丰富的模板和丰富的媒体库提供强大的营销视频定制功能。用户还可以通过品牌控制应用自定义标志和颜色，确保专业的产品视频。
HeyGen的AI工具如何简化我的视频制作流程？
HeyGen的AI工具通过自动生成字幕和从简单脚本制作引人入胜的视频内容，显著简化了您的工作流程。这使得无需广泛的编辑经验即可快速创建有影响力的营销视频。
HeyGen是否支持不同社交媒体推广的多样化导出选项？
是的，HeyGen通过其纵横比调整和导出功能确保您的宣传视频适合任何平台。您可以轻松调整内容以适应各种社交媒体推广，使HeyGen成为广泛分发的有效限时优惠视频制作工具。