Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个全面的2分钟教学视频，专为企业培训师和教育工作者设计，重点讲解技术功能或入职培训。视觉呈现应简洁专业，使用屏幕录制和动画图形，配以冷静、信息丰富的解说。突出HeyGen的“AI虚拟人”在提供引人入胜的演示方面的强大功能，通过“AI视频生成器”将复杂的脚本转化为清晰、类人化的指导。
制作一个专为内容创作者和社交媒体经理设计的45秒动态视频，帮助他们通过“宣传视频”最大化影响力。美学风格应视觉上引人注目，配以醒目的文字覆盖、引人注目的过渡效果和充满活力的现代配乐，立即吸引注意力。展示用户如何轻松使用HeyGen的“从脚本到视频”功能将书面内容转化为引人入胜的视频，以便快速在社交媒体上发布。
制作一个紧急的30秒广告，目标是电子商务企业和产品经理，突出“限时优惠视频生成器”以提升即时销售。视觉和音频风格必须通过生动的产品镜头、倒计时器和引人注目的说服性旁白传达紧迫感和兴奋感，配以快节奏的现代音乐。展示HeyGen的“语音生成”在无需昂贵的录音设备的情况下创建有影响力的行动号召的高效性。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化AI宣传视频的制作？
HeyGen作为一个直观的AI宣传视频制作器，允许用户轻松将脚本转化为专业视频。其用户友好的界面和强大的AI功能简化了整个视频生成过程，使每个人都能轻松使用。
HeyGen为视频编辑和内容创作提供了哪些先进的AI功能？
HeyGen集成了尖端的AI功能，如逼真的AI虚拟人和复杂的AI语音能力，以增强您的营销内容。用户还可以利用其强大的拖放编辑器进行精确调整，并无缝集成库存素材。
我可以使用HeyGen的视频模板创建多样化的社交媒体内容吗？
当然可以，HeyGen提供了多种可定制的视频模板，专为各种社交媒体内容需求设计。这些模板结合我们丰富的音乐库，使用户能够快速制作引人入胜且符合品牌的宣传视频。
HeyGen支持为创建的视频进行自定义品牌化吗？
是的，HeyGen提供全面的品牌控制，允许您在每个视频中加入您的标志和特定的配色方案。这确保了您的营销内容在所有平台上保持一致且专业的品牌形象。