限量版视频制作工具，打造独特内容

即时制作引人入胜的社交内容和视频广告，利用逼真的AI化身产生影响力。

制作一个1分钟的教学视频，演示如何在一个新的技术平台上设置账户，专门针对可能被复杂软件吓到的新用户。视觉风格应简洁，使用屏幕录制和清晰的注释，配以平静的引导性旁白解释每一步。此教程将利用HeyGen的“从脚本到视频”功能，简化制作精确、信息丰富的内容，确立该平台作为高效入门的“AI视频制作工具”。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个90秒的“工作原理”视频，展示新API集成的核心功能，面向需要快速参考的技术支持团队和开发人员。视频需要动态的逐步视觉效果，展示代码片段和系统交互，由专业的AI化身主持人呈现。利用HeyGen的“AI化身”功能，确保演讲者的一致性和吸引力，确保复杂技术解释的“端到端视频生成”过程无缝进行。
示例提示词2
创建一个45秒的产品更新视频，突出项目管理工具的最新增强功能，针对现有技术用户和早期采用者。视频应采用时尚、现代的视觉美学，配以充满活力的背景音乐和友好、吸引人的AI旁白。强调新的“品牌控制”功能，并展示HeyGen的“纵横比调整和导出”功能如何快速适应各种社交媒体平台，确保视觉优化的内容。
示例提示词3
设计一个2分钟的合规培训模块，向全球技术团队和合规官员解释新的数据隐私法规。视觉呈现必须信息丰富且权威，采用简洁的设计，屏幕上文字突出关键法律要点。专业的AI声音应清晰地传达内容，支持HeyGen的“字幕/说明”功能，以确保“自动字幕”的准确性，使这一重要的“定制视频内容”在全球范围内易于理解。
step preview
复制提示
step preview
粘贴到创建框中
step preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

限量版视频制作工具的工作原理

了解如何轻松制作符合您需求的独特定制视频内容，特色AI化身和强大的AI功能。

1
Step 1
创建您的脚本
首先粘贴您想要的文本。我们先进的从脚本到视频功能会立即将您的文字转换为动态场景，形成您独特视频的基础。
2
Step 2
选择您的AI化身
通过从我们多样化的AI化身中选择一个来个性化您的信息，使您的脚本以独特的屏幕形象呈现。
3
Step 3
应用品牌控制
通过应用您的品牌控制，包括自定义标志、字体和颜色，确保品牌一致性，使您的限量版视频独具特色。
4
Step 4
导出您的最终视频
利用纵横比调整和导出功能优化您的视频以适应任何平台。生成您完全构建、准备发布的资产，确保其可立即使用。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

展示客户成功案例

设计引人注目的定制视频推荐和成功案例，以建立信任并突出独特的客户旅程。

常见问题

HeyGen如何简化视频制作过程？

HeyGen作为一个先进的“AI视频制作工具”，利用“智能自动化”和“从脚本到视频”功能，实现各种需求的“端到端视频生成”。这个强大的“视频制作工具”简化了专业内容的创作。

我可以使用HeyGen确保视频内容的品牌一致性吗？

可以，HeyGen提供全面的“品牌控制”功能，可以将您的标志和品牌颜色直接嵌入视频中。您还可以利用“品牌模板”轻松制作保持“品牌一致性”的“定制视频内容”，适用于所有平台。

HeyGen提供哪些技术编辑和优化功能？

HeyGen包括先进的“AI驱动编辑”工具和“魔法剪辑”等功能，进行精确调整。用户还可以利用“自动字幕”、“AI语音克隆”和“纵横比调整”功能，在不同渠道上有效优化和发布视频。

HeyGen如何将我现有的内容转换为引人入胜的视频？

HeyGen擅长内容再利用，允许您“将博客转化为视频”，并使用“AI文档到视频”功能。通过其“AI脚本编写”和对“屏幕和摄像机录制”的支持，HeyGen帮助将静态内容转化为“完全构建、准备发布的资产”，几乎不费力。