限量版视频制作工具，打造独特内容
即时制作引人入胜的社交内容和视频广告，利用逼真的AI化身产生影响力。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个90秒的“工作原理”视频，展示新API集成的核心功能，面向需要快速参考的技术支持团队和开发人员。视频需要动态的逐步视觉效果，展示代码片段和系统交互，由专业的AI化身主持人呈现。利用HeyGen的“AI化身”功能，确保演讲者的一致性和吸引力，确保复杂技术解释的“端到端视频生成”过程无缝进行。
创建一个45秒的产品更新视频，突出项目管理工具的最新增强功能，针对现有技术用户和早期采用者。视频应采用时尚、现代的视觉美学，配以充满活力的背景音乐和友好、吸引人的AI旁白。强调新的“品牌控制”功能，并展示HeyGen的“纵横比调整和导出”功能如何快速适应各种社交媒体平台，确保视觉优化的内容。
设计一个2分钟的合规培训模块，向全球技术团队和合规官员解释新的数据隐私法规。视觉呈现必须信息丰富且权威，采用简洁的设计，屏幕上文字突出关键法律要点。专业的AI声音应清晰地传达内容，支持HeyGen的“字幕/说明”功能，以确保“自动字幕”的准确性，使这一重要的“定制视频内容”在全球范围内易于理解。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化视频制作过程？
HeyGen作为一个先进的“AI视频制作工具”，利用“智能自动化”和“从脚本到视频”功能，实现各种需求的“端到端视频生成”。这个强大的“视频制作工具”简化了专业内容的创作。
我可以使用HeyGen确保视频内容的品牌一致性吗？
可以，HeyGen提供全面的“品牌控制”功能，可以将您的标志和品牌颜色直接嵌入视频中。您还可以利用“品牌模板”轻松制作保持“品牌一致性”的“定制视频内容”，适用于所有平台。
HeyGen提供哪些技术编辑和优化功能？
HeyGen包括先进的“AI驱动编辑”工具和“魔法剪辑”等功能，进行精确调整。用户还可以利用“自动字幕”、“AI语音克隆”和“纵横比调整”功能，在不同渠道上有效优化和发布视频。
HeyGen如何将我现有的内容转换为引人入胜的视频？
HeyGen擅长内容再利用，允许您“将博客转化为视频”，并使用“AI文档到视频”功能。通过其“AI脚本编写”和对“屏幕和摄像机录制”的支持，HeyGen帮助将静态内容转化为“完全构建、准备发布的资产”，几乎不费力。