终身交易视频制作器：轻松创建令人惊叹的视频
释放AI驱动的视频创作的力量，通过文本到视频的方式从脚本制作，确保每次都能获得流畅和专业的结果。
探索示例
Agent 是第一个创意引擎，能够将一个简单的提示转化为一整个视频。
不喜欢这个结果？
试试这些提示。
这段2分钟的视频专为教育工作者和培训师设计，深入探讨了HeyGen视频编辑平台的技术功能。视频突出了自动生成旁白和字幕/标题等功能，演示了这些工具如何提升教育内容的质量。视觉风格清晰专业，文字叠加清楚易读，音轨平和且信息量大。这段视频非常适合那些希望以最少的努力制作出精致、内容丰富的视频的人。
这段60秒的视频是为小企业主和渴望在市场营销工作中取得巨大影响的创业者量身打造的。它突出了HeyGen屏幕录制工具的技术效率，非常适合创建产品演示和教程。视觉风格清晰吸引人，注重清晰度和细节，而音频特色是友好、平易近人的旁白。对于任何希望通过高质量视频内容提升品牌在线影响力的人来说，这段视频都是必看的。
这段45秒的视频专为社交媒体影响者和数字营销人员设计，展示了HeyGen预制模板和媒体库的创造潜力。视频风格生动活泼，充满活力，演示了用户如何快速创建引人注目的内容，在任何平台上脱颖而出。音频欢快热烈，完美补充了快节奏的视觉效果。对于那些想要制作精彩视频而又不想花费数小时编辑的人来说，这段视频再适合不过了。
创意引擎
没有工作人员。没有剪辑。只有你的AI 视频代理在工作
原生视频创作提示
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
端到端视频生成
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
具有结构和意图构建
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
用例
HeyGen的终身交易视频制作工具提供了一个AI驱动的视频创作工具，它简化了内容生产，具有文本到视频转换和自动旁白等功能，非常适合寻求效率和创造力的创作者。
几分钟内使用人工智能视频制作高效广告.
Quickly produce compelling ads using AI-driven automation and pre-made templates to captivate your audience.
在几分钟内生成引人入胜的社交媒体视频和短片.
Effortlessly create eye-catching social media content with special effects and multi-language support to expand your reach.
常见问题
HeyGen是如何利用人工智能进行视频创作的？
HeyGen 利用 AI 驱动的视频创作技术，将脚本转换为使用 AI 化身和自动语音解说的引人入胜的视频。这种无缝集成的 AI 驱动自动化确保了一个创意且高效的视频制作过程。
HeyGen在视频编辑方面提供了哪些技术特性？
HeyGen提供了一个全面的视频编辑平台，具有文本到视频转换、背景移除和自动字幕等功能。这些工具旨在提升视频创作的技术层面，使其更加用户友好和高效。
HeyGen能支持多语言视频项目吗？
是的，HeyGen支持多语言功能，允许用户创建多种语言的视频。这一功能得到了AI增强的语音能力的补充，确保了准确自然的配音。
HeyGen包含屏幕录制工具吗？
HeyGen包含一个屏幕录制工具，支持4K录制，使用户能够捕捉高质量的视频内容。这个功能非常适合创建专业级的教程和演示。