Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为社交媒体经理和影响者开发一个专门的45秒动态视频，旨在提升个人品牌。视觉风格应快速且引人入胜，利用HeyGen的多样化模板和场景快速组装吸引人的片段，配以欢快的背景音乐和战略性屏幕文字传达社交媒体的关键信息。
想象一个为科技产品营销人员设计的90秒解释视频，轻松展示复杂的软件功能。该视频将展示HeyGen的AI化身，以现代、精致的动画序列视觉解释功能，同时确保自动生成精确的字幕/说明文字，以提高可访问性，使内容易于理解。
制作一个简洁的30秒视频，针对需要跨平台高效内容优化的在线视频制作者和视频编辑。视觉上展示将单个视频无缝适配为各种纵横比的过程，利用HeyGen的纵横比调整和导出功能，配以充满活力和信息丰富的音轨，突出在线视频制作者的优势。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何通过AI简化视频制作？
HeyGen利用先进的AI视频制作技术，允许用户通过逼真的AI化身和复杂的旁白生成，将文本转化为视频，轻松简化整个制作过程。
我可以使用HeyGen自定义视频中的品牌元素吗？
可以，HeyGen提供强大的品牌控制功能，使您能够无缝地将您的标志、品牌颜色和其他资产融入视频中，以实现一致的个人品牌。这确保每个视频都与您的身份完美契合。
HeyGen提供哪些导出和可访问性选项？
HeyGen支持多样化的纵横比调整和导出，使您的内容适合各种平台，包括社交媒体。此外，您可以轻松添加字幕和说明文字，提高可访问性，吸引更广泛的观众。
HeyGen是否适合高效创建多样化的视频内容？
绝对可以。作为一个在线视频制作工具，HeyGen提供了广泛的视频模板和丰富的媒体库/素材支持，帮助您快速启动项目，非常适合内容创作者制作从解释视频到短视频的各种内容。