您的生活教练视频制作工具，打造引人入胜的内容

通过专业的故事讲述和AI驱动的旁白生成，制作引人入胜的教练视频，实现最大影响力。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为社交媒体平台上的内容创作者制作一个30秒的动态提示视频，展示一个快速的生活教练服务营销策略。视觉风格应充满活力和现代感，使用生动的视频模板和快速剪辑，展示从脚本生成文本到视频的高效性，以便快速创建内容。
示例提示词2
制作一个60秒的精美自我介绍视频，面向职业顾问，旨在通过专业的故事讲述吸引新客户，讲述他们的生活教练之旅。视觉美学应精致可信，采用流畅的过渡和自信清晰的旁白，突出旁白生成的力量以传达权威性。
示例提示词3
为在线学习者开发一个90秒的信息视频，简化一个与个人发展相关的复杂心理学概念。视觉方法应简洁且具有教育性，配有屏幕文本和令人平静、引人入胜的旁白，利用字幕/说明文字确保最大程度的可访问性和理解。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

生活教练视频制作工具的工作原理

轻松制作有影响力的教练视频。将您的见解转化为引人入胜的视觉内容，专为教练设计，以高效地激励和教育他们的观众。

1
Step 1
创建您的视频基础
首先从专业的“视频模板”中选择，或从空白画布开始，完美地框定您的教练信息。这个快速开始帮助您在没有复杂设置的情况下构建有影响力的教练视频。
2
Step 2
添加您的教练叙述
轻松将您的脚本转化为动态视频内容。利用“从脚本到视频的文本”功能，将您的生活教练见解生动呈现，配以引人入胜的旁白和视觉效果。
3
Step 3
定制和完善
通过个性化的细节来完善您的视频。添加“品牌控制”如标志和颜色，整合媒体，并生成准确的字幕，以确保您的信息清晰且独特。
4
Step 4
导出并分享您的信息
为您的观众准备好完成的教练视频。通过灵活的“纵横比调整和导出”，您的专业内容已准备好在所有社交媒体平台上分享，并与您的客户建立联系。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

开发在线教练课程

轻松创建更多课程和教育内容，覆盖全球更多学习者，增强您的教练项目和可扩展性。

常见问题

HeyGen如何帮助生活教练制作引人入胜的视频？

HeyGen是一个直观的AI视频生成器，允许生活教练轻松制作高质量的教练视频。您可以将脚本转化为专业的故事讲述，配以逼真的AI化身和引人入胜的旁白，使HeyGen成为理想的生活教练视频制作工具。

HeyGen提供哪些创意选项来定制视频？

HeyGen提供强大的创意工具，包括多样化的视频模板和从文本到视频的每个元素的定制能力。我们直观的平台充当强大的视频编辑器，使内容创作者能够轻松设计独特的视觉效果和叙述。

HeyGen是否支持创建AI化身和动态旁白？

是的，HeyGen专注于生成逼真的AI化身和专业的旁白，以增强您的内容。这一先进功能确保了引人入胜的旁白，吸引您的观众观看所有视频。

使用HeyGen创建的视频如何导出和分享？

HeyGen简化了导出精美视频的过程，提供适合所有社交媒体平台的各种纵横比和格式。您可以轻松定制内容，以在不同渠道上实现最佳覆盖和影响。