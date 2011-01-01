许可证 报告视频制作者：简化您的视频许可
轻松使用AI虚拟形象创建视频，同时确保适当的视频授权并避免侵犯版权。
探索示例
Agent 是第一个创意引擎，能够将一个简单的提示转化为一整个视频。
不喜欢这个结果？
试试这些提示。
在一段45秒的技术视频中，解析为法律专业人士和媒体制作人量身定制的主使用许可证的复杂性。这部富有教育意义的作品将采用HeyGen的语音合成技术来提供清晰简洁的解释，并配以时尚、专业的视觉效果。视频将强调理解许可证的重要性，以避免侵犯版权，对任何涉及媒体制作的人来说，这是必看的。
为创意艺术家和音乐家制作一个引人入胜的30秒视频，展示在你的项目中使用免版税音乐的好处。借助HeyGen的媒体库/素材支持，这个视频将呈现生动的视觉效果和欢快的配乐，演示如何轻松提升你的内容而无需担心法律问题。叙事将自然融入创意共享的概念，为新入行者提供一个快速而信息丰富的概览。
探索人工智能视频生成器的力量，通过一个为数字营销专家和内容策略师制作的60秒创意视频。这部视觉上令人惊叹的作品将利用HeyGen的模板和场景来讲述一个关于视频创作未来的引人入胜的故事。视频将重点展示库存镜头和视频模板的无缝整合，激励观众在自己的项目中利用人工智能的潜力，同时保持专业和精炼的美学风格。
创意引擎
没有工作人员。没有剪辑。只有你的AI 视频代理在工作
原生视频创作提示
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
端到端视频生成
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
具有结构和意图构建
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
用例
HeyGen通过利用AI视频生成技术，彻底改变了许可报告视频的创建方式，确保了视频许可元素如同步和主授权许可的无缝整合。这种方法在使用免版税音乐和库存镜头的同时，最大限度地减少了版权侵犯的风险。
几分钟内用AI视频制作高效广告.
Quickly produce licensing report videos that captivate audiences and adhere to video licensing requirements.
在几分钟内生成引人入胜的社交媒体视频和短片.
Effortlessly create shareable licensing report clips that highlight key insights and maintain compliance with synchronization licenses.
常见问题
HeyGen是如何处理视频授权的？
HeyGen 确保使用其平台创建的所有视频内容都遵守适当的视频许可标准，包括同步和主授权许可，以防止版权侵犯。
是什么让HeyGen的AI视频生成器独一无二？
HeyGen的AI视频生成器以其从脚本使用AI化身创建视频的能力而脱颖而出，提供无缝集成的配音生成和字幕，以打造出一个精致的最终产品。
我可以在HeyGen视频中使用免版税音乐吗？
是的，HeyGen 提供访问包含无版权音乐的媒体库，让您在不用担心版权问题的情况下增强您的视频。
HeyGen是否提供视频模板以便快速创建？
HeyGen提供多种视频模板和场景，使用户能够快速创建具有可定制品牌控制的专业外观视频，如标志和颜色。