图书馆服务视频生成器打造引人入胜的内容
轻松使用AI化身为您的图书馆服务创建专业视频，将文本转化为引人入胜的视觉故事。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
示例提示词1
开发一个30秒的引人入胜的解释视频，展示通过我们的图书馆轻松访问在线研究数据库的过程，特别针对技术娴熟的学生和学术研究人员。采用现代、简洁的视觉风格，配以冷静、权威的旁白，以传达效率。此AI视频生成器制作将突出我们的服务如何促进学习，利用HeyGen的语音生成功能制作专业解说。
示例提示词2
制作一个60秒的精彩宣传视频，宣布图书馆即将举行的“夏季阅读挑战赛”，面向家庭和年轻人。视觉风格应色彩丰富且充满活力，充满动画元素和欢快的音乐，配以热情的声音。此文本转视频生成器项目将通过HeyGen的字幕功能确保最大程度的可访问性，使AI生成的视频对所有观众都具有包容性。
示例提示词3
设计一个简洁的20秒“操作指南”视频，指导新用户如何从图书馆的数字馆藏中借阅电子书。视觉风格应直接且实用，使用清晰的屏幕指示，针对新图书馆用户和技术新手。此视频可以使用HeyGen的媒体库/素材支持中的预设计模板快速组装，确保快速信息传递。
创意引擎
创意引擎
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化引人入胜的AI视频的创建？
HeyGen使用户能够轻松制作令人惊叹的AI生成视频内容。通过我们先进的AI化身和文本转视频生成器，您可以快速将脚本转化为专业视频，提升您的创意输出。
我可以使用模板快速制作HeyGen视频吗？
可以，HeyGen提供丰富的模板和场景库来启动您的视频项目。这些预设计选项使您能够高效创建高质量的AI视频内容，使HeyGen成为直观的视频生成器。
HeyGen提供哪些将文本转化为视频的功能？
HeyGen强大的文本转视频生成器可以即时将您的脚本转换为动态视频。它包括集成的AI语音生成器，提供同步音频，确保您的信息清晰专业地传达。
HeyGen如何帮助我创建专业的真人视频？
HeyGen擅长使用逼真的AI化身生成专业的真人视频。您还可以利用我们的自动字幕功能自动添加字幕，提高观众的可访问性和参与度。