示例提示词1
为希望快速制作高质量“Let's Play”视频的玩家制作一个90秒的教学视频，展示如何使用预设模板轻松制作动态内容。视觉和音频风格应快速且视觉丰富，突出HeyGen的模板和场景以及从脚本到视频的功能如何简化整个创作过程。
示例提示词2
为YouTuber和Twitch主播制作一个精美的2分钟教程，展示如何通过调整“Let's Play”视频的尺寸来最大化覆盖范围。该视频应具有干净、可适应的视觉风格和清晰的音频，强调HeyGen的纵横比调整和导出功能，以确保内容在各个平台上看起来完美，同时包括自动字幕/说明。
示例提示词3
了解如何使用AI视频生成器生成一个引人入胜的45秒“Let's Play”回顾视频，无需任何编辑技能。视觉风格应现代且高清，配以友好、易于理解的语音解说，展示HeyGen的从脚本到视频和媒体库/素材支持如何轻松实现专业效果。
基于提示的原生视频创建

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

Let's Play视频制作器的工作原理

使用我们的AI视频生成器将您的原始游戏画面转化为引人入胜的Let's Play视频。无需编辑技能，轻松打造引人入胜的叙述和惊艳的视觉效果。

1
Step 1
创建您的评论
为您的Let's Play视频开发引人入胜的评论。利用从脚本到视频的功能生成自然的语音解说或AI化身。
2
Step 2
选择动态模板
从各种专业模板和场景中选择，以增强您的Let's Play视频的视觉吸引力，确保一致且精致的外观。
3
Step 3
应用最后的润色
轻松添加字幕/说明以提高可访问性和参与度。进一步自定义您的品牌元素，如标志和颜色，使您的Let's Play视频独具特色。
4
Step 4
导出到任何平台
以各种纵横比渲染完成的Let's Play视频，优化无缝分享，确保您的内容在任何平台上看起来都很棒。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

使用AI可视化游戏背景和故事

将复杂的游戏背景和角色故事转化为引人入胜的AI驱动视频片段，呈现给您的观众。

常见问题

HeyGen的AI化身如何提升Let's Play内容？

HeyGen的AI化身可以通过提供动态评论或介绍，为您的Let's Play视频增添专业感。这款AI视频生成器允许您创建引人入胜的内容，而无需亲自出镜。

HeyGen是否简化了制作Let's Play视频的过程，无需复杂的编辑技能？

当然，HeyGen被设计为易于使用的视频制作器，消除了对高级视频编辑技能的需求。我们直观的平台和预设模板帮助您简化制作专业外观的Let's Play视频的过程。

HeyGen的视频是否适用于YouTube和Twitch等平台？

是的，HeyGen具有强大的纵横比调整功能，可以完美地将您的Let's Play视频适配于YouTube和Twitch等平台。这项技术功能确保您的视频制作内容在任何地方都看起来很棒。

HeyGen提供哪些工具来为录制的Let's Play视频添加评论？

HeyGen提供强大的语音生成工具，让您可以轻松为录制的Let's Play视频添加动态评论。您甚至可以使用AI化身来呈现您的评论，增强观众的参与度。