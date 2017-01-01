使用我们的AI课程视频制作工具创建引人入胜的课程

快速将您的知识转化为引人入胜的教育视频。我们的从脚本到视频功能简化了视频创作。

为教师和教育工作者创建一个60秒的教育视频，演示一个复杂的科学原理。视觉风格应明亮且引人入胜，配有动画图表，并通过HeyGen的语音生成功能生成清晰、权威的旁白，向高中生解释概念。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为学生开发一个45秒的互动视频，展示历史项目，采用动态视觉风格，结合历史影像和欢快的背景音乐。利用HeyGen的模板和场景快速组装视频，并加入AI化身讲述关键历史事实。
示例提示词2
设计一个30秒的解说视频，展示在线课程的新软件功能。该视频面向在线课程讲师，视觉风格应简洁、极简，音轨应直接且信息丰富。利用HeyGen的从脚本到视频功能高效制作内容，并自动添加字幕/说明。
示例提示词3
为内容创作者制作一个90秒的创意视频，展示DIY手工艺，强调视频创作的可定制性。视频应采用艺术、鼓舞人心的视觉风格，配以舒缓的音乐背景，并利用HeyGen的媒体库/素材支持增强视觉吸引力，并提供不同平台的纵横比调整和导出。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

课程视频制作工具的工作原理

轻松将您的教育内容转化为引人入胜的视频课程，利用AI驱动的功能，旨在吸引您的观众并简化学习。

1
Step 1
创建您的课程脚本
首先粘贴您的教育内容。我们的从文本到视频创作功能会立即将您的脚本转化为动态视频场景，为您的课程奠定基础。
2
Step 2
添加引人入胜的视觉效果和AI化身
通过从丰富的媒体库中选择图像和视频来定制视频。通过加入逼真的AI化身，以清晰且引人入胜的方式呈现信息，提升课程的影响力。
3
Step 3
应用旁白和字幕
通过专业的旁白增强您的教育视频制作项目。利用语音生成功能添加清晰的音频，确保所有学习者都能轻松理解您的课程。
4
Step 4
导出并分享您的视频
完成您的课程视频。选择适合各种平台的最佳纵横比调整和导出设置，使您的视频为在线课程、演示或任何学习环境做好准备。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

阐明复杂主题

.

将复杂的概念转化为清晰、引人入胜的视频课程，使具有挑战性的教育内容对所有学习者都易于理解。

background image

常见问题

HeyGen如何提升我的教育视频创作？

HeyGen使您能够轻松成为一名熟练的教育视频制作者，将您的想法转化为专业内容。利用我们的AI驱动功能、可定制的视频模板和强大的视频创作工具来吸引您的观众。

HeyGen有哪些功能适合教师和教育工作者？

HeyGen为教师和教育工作者提供了一个直观的平台，用于创建引人入胜的课程视频，利用从文本到视频的创作和AI化身。将复杂的主题简化为引人入胜的解说视频，供您的学生使用。

HeyGen适合创建互动视频内容吗？

是的，HeyGen非常适合制作互动视频内容，允许您轻松整合各种元素。使用我们灵活的视频创作工具开发动态在线课程或引人入胜的演示。

HeyGen支持视频元素的轻松定制吗？

当然，HeyGen提供了广泛的选项来定制视频元素，从品牌控制到动画图形。我们的拖放界面确保了个性化教育视频的无缝体验。