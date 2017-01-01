使用我们的AI课程视频制作工具创建引人入胜的课程
快速将您的知识转化为引人入胜的教育视频。我们的从脚本到视频功能简化了视频创作。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为学生开发一个45秒的互动视频，展示历史项目，采用动态视觉风格，结合历史影像和欢快的背景音乐。利用HeyGen的模板和场景快速组装视频，并加入AI化身讲述关键历史事实。
设计一个30秒的解说视频，展示在线课程的新软件功能。该视频面向在线课程讲师，视觉风格应简洁、极简，音轨应直接且信息丰富。利用HeyGen的从脚本到视频功能高效制作内容，并自动添加字幕/说明。
为内容创作者制作一个90秒的创意视频，展示DIY手工艺，强调视频创作的可定制性。视频应采用艺术、鼓舞人心的视觉风格，配以舒缓的音乐背景，并利用HeyGen的媒体库/素材支持增强视觉吸引力，并提供不同平台的纵横比调整和导出。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何提升我的教育视频创作？
HeyGen使您能够轻松成为一名熟练的教育视频制作者，将您的想法转化为专业内容。利用我们的AI驱动功能、可定制的视频模板和强大的视频创作工具来吸引您的观众。
HeyGen有哪些功能适合教师和教育工作者？
HeyGen为教师和教育工作者提供了一个直观的平台，用于创建引人入胜的课程视频，利用从文本到视频的创作和AI化身。将复杂的主题简化为引人入胜的解说视频，供您的学生使用。
HeyGen适合创建互动视频内容吗？
是的，HeyGen非常适合制作互动视频内容，允许您轻松整合各种元素。使用我们灵活的视频创作工具开发动态在线课程或引人入胜的演示。
HeyGen支持视频元素的轻松定制吗？
当然，HeyGen提供了广泛的选项来定制视频元素，从品牌控制到动画图形。我们的拖放界面确保了个性化教育视频的无缝体验。