AI课程计划视频制作工具助力引人入胜的教育
通过动态视频提升您的教学。利用AI虚拟形象将您的课程计划生动呈现，轻松吸引学生。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个90秒的视频，针对学校管理者和课程开发者，展示HeyGen如何简化标准化培训模块的创建。美学风格应专业简洁，采用极简图形和屏幕文字来强化关键信息，以冷静和信息丰富的语调传达。强调使用HeyGen多样化的模板和场景来启动项目的效率，以及其强大的字幕功能以提高可访问性，展示HeyGen作为机构使用的全面AI视频生成器。
制作一个1分钟的视频，面向学生和教师，展示如何将互动课程计划生动呈现。视觉风格应现代且引人入胜，或许可以结合动态图形和动画元素来解释概念，由热情的AI虚拟形象进行解说。展示如何使用文本转视频功能将课程脚本转换为精美视频，并从媒体库/素材支持中整合相关视觉效果，以创建有影响力的互动作业。
制作一个2分钟的教学视频，专注于为教育工作者提供使用课程计划视频制作工具的高级技巧。视觉风格应详细且有条理，采用清晰的演示和自定义图形覆盖，由精确且解释性的AI语音伴随。突出HeyGen的纵横比调整和导出功能的灵活性，以适应不同平台，以及其配音生成的精确性，用于技术解释，展示AI工具如何赋能教育工作者定制他们的内容。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化教育内容的AI视频创作？
HeyGen利用先进的AI工具，包括AI虚拟形象和AI文本转语音，将脚本或文本转化为引人入胜的教育视频。其直观的拖放编辑器和丰富的素材库使视频创作对教师和内容创作者来说变得触手可及。
我可以使用HeyGen自定义AI虚拟形象并整合自己的内容吗？
当然可以，HeyGen提供全面的AI虚拟形象自定义选项和强大的编辑工具。您可以轻松上传自己的音频或视频，甚至整合屏幕和摄像头录制，以个性化您的AI生成视频内容。
HeyGen提供哪些功能来简化视频制作流程？
HeyGen通过现成的模板、快速内容生成的AI脚本编写器和高效的文本转视频功能简化视频制作。这一体化解决方案让用户能够轻松管理工作流程，创建解说视频或动画视频。
HeyGen如何提升我的教育视频及其分享能力？
HeyGen通过AI生成的视频内容、可定制的视觉效果和高质量的配音生成帮助创建引人入胜的教育视频。这些专业制作的视频可以轻松导出和分享，使HeyGen成为课堂技术和学校营销视频的宝贵工具。