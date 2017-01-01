学习路径视频生成器：打造引人入胜的培训视频
使用逼真的AI虚拟形象即时制作在线课程的专业培训视频，让学习更具吸引力。
您是一名教育工作者或在线课程创建者，是否在为快速制作引人入胜的教育视频而苦恼？想象一个45秒的视频，展示干净、现代的视觉效果和友好的旁白，说明HeyGen的从脚本到视频功能如何将您的内容创意转化为精美的在线课程，为学生提供可访问且动态的学习路径。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
示例提示词1
对于希望提升内部培训视频的企业培训师和学习与发展专业人士来说，一个60秒的视频可以展示HeyGen的强大功能。通过专业、动态的视觉效果和自信、清晰的旁白，展示AI虚拟形象如何提供引人入胜的课程，确保您的团队无缝高效地吸收重要信息。
示例提示词2
赋能小企业主和营销团队制作专业的视频创作内容，而无需广泛的编辑技能。设想一个30秒的引人注目的视频，利用快速、视觉吸引力强的美学和充满活力的背景音乐，展示HeyGen的模板和场景如何轻松帮助他们创建高质量、脱颖而出的内容。
示例提示词3
一个90秒的视频，配以信息丰富、结构化的视觉效果和冷静、专业的旁白，对于电子学习平台管理员和教学设计师来说至关重要，以了解全面的学习路径视频生成器如何简化内容开发。该视频将详细介绍HeyGen强大的旁白生成功能，解释其如何为您教育旅程的每一步创建一致、高质量的音频，从而增强学习者的参与度。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
1
Step 1
创建您的脚本
首先将您的学习内容或脚本直接粘贴到HeyGen中。我们的平台利用从脚本到视频的技术，立即将您的文本转换为视频故事板，形成您培训视频的基础。
2
Step 2
选择您的虚拟形象和场景
从多样化的AI虚拟形象中选择一个来展示您的课程，并选择合适的模板或场景来直观地呈现您的学习模块。这有助于在不需要复杂编辑技能的情况下制作引人入胜的课程。
3
Step 3
添加增强效果和字幕
通过添加背景音乐、库存媒体和必要的字幕/说明进一步增强您的学习路径视频。这些元素确保您的教育视频对所有学习者都是全面且可访问的。
4
Step 4
生成并分享您的路径
在您的培训视频完善后，生成最终输出。然后，您可以轻松地将完成的学习路径视频直接分享给您的观众，或将其集成到您的在线课程和学习管理系统中。
常见问题
HeyGen如何简化在线课程的视频制作？
HeyGen是一款AI视频生成器，简化了在线课程的内容创作。它允许您将文本转化为视频，从脚本中生成引人入胜的课程，无需高级编辑技能，大大节省时间。
是什么让HeyGen成为有效的学习路径视频生成器？
作为一个强大的学习路径视频生成器，HeyGen利用AI虚拟形象和多样化的模板与场景。这使您能够制作高质量、个性化的培训视频，极大地吸引学习者的注意力。
HeyGen是否支持教育视频的AI虚拟形象和自定义品牌？
是的，HeyGen提供了广泛的逼真AI虚拟形象和强大的品牌控制。这使您能够创建专业且一致的教育视频，完美反映您组织的身份。
HeyGen能否帮助快速高效地制作培训视频？
当然，HeyGen在内容创作上显著节省时间。您可以通过从脚本到视频的功能快速生成培训视频，自动生成字幕/说明和旁白，简化您的视频制作流程。