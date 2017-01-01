学习模块生成器：使用AI构建引人入胜的课程

提升您的课程创建。通过HeyGen的从脚本到视频功能，瞬间生成引人入胜的学习模块，并将文本转化为专业的视频课程。

发现如何轻松成为HeyGen的“AI课程创建者”！制作一个45秒的视频，吸引有志于在线教育的用户，展示一种现代、积极的视觉风格，并配以友好、鼓励的旁白。强调HeyGen的“从脚本到视频”功能如何瞬间将您的想法转化为引人入胜的“课程创建”内容。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
创建一个60秒的视频，针对企业培训师和电子学习开发者，展示如何构建真正的“互动课程”。采用动态、专业的视觉风格，配以清晰、清晰的语音和充满活力的背景音乐。突出“AI化身”如何让您的“引人入胜的课程内容”栩栩如生，使学习更加身临其境。
示例提示词2
为内容创作者和营销人员制作一个简洁的30秒视频，展示大规模“个性化内容”的力量。使用简洁、美观的视觉风格，配以平静、信息丰富的语音。展示HeyGen的“模板和场景”如何简化设计过程，使自定义模块生成变得轻而易举。
示例提示词3
为人力资源经理和学习与发展专家设计一个50秒的信息视频，重点介绍快速生成重要“培训模块”材料。采用商务化、高效的视觉风格，配以自信、权威的语音。解释HeyGen的“语音生成”功能如何通过“生成式AI”节省时间，并确保所有内部学习计划的叙述一致。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

学习模块生成器的工作原理

使用AI驱动的工具轻松创建引人入胜和个性化的学习模块，简化您的内容开发过程以实现有效培训。

1
Step 1
创建您的模块大纲
首先定义您的主题和期望的学习成果。我们的生成式AI将协助您构建一个全面的课程大纲，形成您培训模块的基础。
2
Step 2
添加互动内容
通过动态元素增强您的模块。利用AI视频生成器制作引人入胜的视频课程，展示逼真的AI化身，使您的内容更具吸引力和信息性。
3
Step 3
应用您的品牌标识
个性化您的学习体验。利用品牌控制功能，融入公司的标志、颜色和字体，确保所有培训材料的品牌一致性。
4
Step 4
导出和分发
准备好您的完整模块进行部署。轻松将您的内容导出为SCORM包，确保与现有学习管理系统（LMS）的无缝集成，以实现广泛分发。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

简化复杂的教育内容

通过易于理解的AI生成视频，阐明学习模块中的复杂主题。

background image

常见问题

HeyGen如何简化学习模块的视频内容创建？

HeyGen作为一个先进的AI视频生成器，简化了将脚本转化为引人入胜的视频内容的过程。利用HeyGen的AI化身和从文本到视频的功能，您可以高效地制作高质量、引人入胜的教育视频。

HeyGen能否帮助创建品牌化和个性化的视频课程内容？

是的，HeyGen使您能够定制和个性化您的教育视频，以完美符合您的品牌标准。利用HeyGen的模板、全面的品牌控制和多样的AI化身，制作出高度引人入胜且易于识别的课程内容，与您的受众产生共鸣。

HeyGen提供了哪些功能来简化电子学习视频的创建过程？

HeyGen是一个强大的AI驱动工具，专为高效的视频课程创建而设计，提供用户友好的拖放编辑器和生成式AI以实现快速制作。其丰富的模板和先进的语音生成功能显著简化了电子学习视频的创建过程，使得结构良好的视频课程内容的开发变得轻而易举。

HeyGen如何确保培训模块视频的可访问性和广泛分发？

HeyGen通过提供自动字幕和说明，显著提高了培训模块视频的可访问性，确保您的教育内容能够覆盖更广泛和更具包容性的受众。其强大的导出选项，包括灵活的纵横比调整，允许在各种平台上进行多样化的分发。