学习演示视频制作工具：创建引人入胜的教程

通过AI语音生成简化产品演示和操作视频的创建，确保清晰且吸引人的学习内容。

想象一个为小企业主打造的45秒充满活力的产品演示视频，展示如何轻松创建吸引人的服务内容。视觉风格现代简洁，配以HeyGen的“语音生成”功能提供的欢快、清晰的旁白。该视频有效展示了学习演示视频制作工具的价值，突出了其以最小努力制作引人入胜的演示视频的能力。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
创建一个60秒的信息性软件演示视频，为企业培训师介绍新内部系统给团队。视觉风格应专业且亲切，采用友好的AI化身提供清晰简明的指示。此视频旨在通过展示如何创建易于跟随且能吸引注意力的演示视频来简化入职流程，使用HeyGen的“AI化身”。
示例提示词2
开发一个30秒的流畅产品视频制作片段，针对SaaS产品经理，展示新分析工具的关键功能。视觉风格应动态且极简，利用HeyGen的“模板和场景”快速设置，通过清晰的“字幕/说明”传达必要信息。此提示专注于生成简洁的互动演示，快速有效地突出特定功能。
示例提示词3
为数字营销人员生成一个45秒的鼓舞人心的产品演示视频，展示如何使用新工具克服常见的内容创作挑战。视觉风格应丰富且引人入胜，利用HeyGen的“媒体库/库存支持”提供高质量视觉效果，并通过“纵横比调整和导出”优化适用于各种社交平台。此提示展示了顶级演示视频制作工具如何利用HeyGen创建多功能且有影响力的营销内容。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

学习演示视频制作工具的工作原理

轻松创建引人入胜且信息丰富的演示视频，简化复杂概念并教会用户掌握您的产品。

1
Step 1
录制您的学习内容
利用HeyGen强大的屏幕录制工具捕捉每一个重要的点击和互动，形成您软件演示视频的基础。这确保了产品的准确性以实现有效学习。
2
Step 2
添加AI驱动的旁白
通过AI文本和语音生成增强您的学习演示，提供清晰一致的音频。只需输入您的脚本即可创建专业旁白，引导观众逐步学习。
3
Step 3
选择引人入胜的视觉效果
从多种专业模板和场景中选择，以有效地构建您的学习演示视频。这些可定制的布局有助于清晰地呈现复杂信息，使您的产品演示更易于理解。
4
Step 4
导出并分享您的演示
通过以不同平台的各种纵横比导出高质量的学习演示来完成制作。分享您精心制作的演示视频，赋予用户必要的产品知识。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

简化复杂解释

.

将复杂主题转化为清晰易懂的演示视频，使复杂信息对所有学习者都易于访问。

background image

常见问题

HeyGen如何简化产品演示视频的创建？

HeyGen通过AI化身和文本转视频技术让您轻松创建高质量的产品演示视频。您可以将脚本转化为引人入胜的视觉叙述，配以专业的语音和可定制的模板，大大加快视频制作速度。

HeyGen能否从脚本生成AI驱动的互动演示？

HeyGen擅长通过先进的AI文本和语音生成技术直接从您的脚本生成全面的演示视频。虽然它能创建引人入胜的视频演示，但平台专注于视频生成而非互动点击体验。

哪些功能使HeyGen成为有效的软件演示视频制作工具？

作为一个强大的软件演示视频制作工具，HeyGen提供AI化身、文本转视频功能和丰富的可定制模板库。您还可以利用品牌控制、媒体库支持和自动字幕来制作精美专业的软件演示。

如何利用HeyGen的AI功能创建学习演示视频？

使用HeyGen，通过AI化身和丰富的模板简化学习演示视频的创建。只需输入您的脚本，选择化身和语音，HeyGen将生成专业视频，使复杂主题易于理解。