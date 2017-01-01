学习内容生成器：创建引人入胜的课程
通过AI化身轻松生成互动培训课程和个性化考试，改变您的教学方式。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为自由职业教育者和小企业主制作一个充满活力的30秒推荐风格视频，他们渴望成为AI课程创建者。视觉风格应充满活力和现代感，使用欢快的背景音乐和友好热情的旁白。此视频将展示多样化的HeyGen“AI化身”分享他们的积极体验，配合无缝过渡，突出“语音生成”功能，快速制作引人入胜、可发布的教育内容。
开发一个引人入胜的60秒教学视频，目标是人力资源部门和学习与发展专业人士，帮助他们实施互动培训课程。视觉风格需简洁、精致且用户友好，配以温暖、信息丰富的女性旁白引导观众。此视频将有效展示HeyGen丰富的“媒体库/素材支持”如何丰富学习模块，以及“字幕/说明”如何确保不同团队的可访问性和理解。
为教师和教育内容创作者制作一个鼓舞人心的40秒宣传视频，强调他们如何轻松生成差异化材料或个性化考试。视觉风格应动态且视觉吸引力强，结合动画图形和激励人心的旁白。视频将强调HeyGen的“模板和场景”的多功能性，快速构建多样化的教育内容，并展示“纵横比调整和导出”功能，以便在多个学习平台上无缝部署。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何提升我的学习内容生成工作？
HeyGen通过逼真的AI化身和先进的语音生成将脚本转化为引人入胜的视频，作为创新的学习内容生成器。这一功能使您能够轻松为教师和学生创建动态的教育材料。
HeyGen为AI课程创建者提供了哪些创意功能？
作为AI课程创建者，HeyGen提供多样化的模板和场景以及AI化身，以开发引人入胜的互动培训课程。您可以轻松定制内容，为不同的学习者提供差异化的材料。
HeyGen如何支持为学生创建引人入胜的互动培训课程？
HeyGen通过使用AI化身和从脚本到视频的功能，使教师和学生能够创建动态的互动培训课程。这有助于通过字幕/说明和笔记等功能清晰地传达复杂信息。
HeyGen是否有助于学习内容的品牌化？
是的，HeyGen提供强大的品牌控制（标志、颜色），确保您的教育视频与您的机构身份一致，作为强大的课程创作工具。您还可以整合自己的视觉效果或利用媒体库/素材支持，打造专业效果。