学习建筑路径视频制作工具：创建引人入胜的内容
使用HeyGen的文本转视频功能快速生成引人注目的建筑漫游和解释视频，以实现有影响力的客户演示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个2分钟的教育视频，面向建筑学学生，解释复杂的学习建筑路径和设计原则。使用简洁、解释性的视觉风格，利用AI虚拟形象清晰地呈现信息，并配有字幕/说明文字以提高可访问性，使其成为学术内容的有效解释视频制作工具。
制作一个动态的60秒视频，面向潜在的房地产项目买家，提供通过引人入胜的3D建筑漫游视频的虚拟导览。运用引人入胜的镜头运动和生动的视觉风格，利用模板和场景以及媒体库/素材支持，打造一个高度可推广的营销作品。
为建筑公司和可视化艺术家制作一个简洁的75秒视频，展示AI视频平台在建筑可视化方面的能力。视觉和音频风格应现代且直接，解释如何通过高效的文本转视频功能结合灵活的长宽比调整和导出，简化工作流程并增强项目沟通。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何将我的脚本转化为3D建筑动画？
HeyGen允许您轻松地从脚本直接创建引人入胜的3D建筑动画或3D建筑漫游视频。只需输入您的文本，HeyGen的AI视频平台就会生成一个具有逼真AI虚拟形象和旁白的引人入胜的视觉叙事。
HeyGen是否提供可定制的AI虚拟形象用于虚拟导览？
是的，HeyGen提供多样化的AI虚拟形象，可以集成到您的虚拟导览或客户演示中。这些先进的AI虚拟形象增强了您的内容，使其在房地产项目和营销中更具个性和影响力。
HeyGen有哪些功能使其成为专业人士高效的AI视频平台？
HeyGen提供强大的拖放编辑器，使专业人士能够快速创建高质量的视频。我们的平台通过自动字幕/说明文字等功能简化内容创建，确保您的教育课程或解释视频制作需求轻松满足。
HeyGen能否帮助创建学习建筑路径视频？
当然，HeyGen被设计为领先的学习建筑路径视频制作工具，使您能够制作清晰且引人入胜的教育内容。通过HeyGen，您可以轻松传达复杂的设计概念或为建筑师和建筑工程师创建引人入胜的客户演示。