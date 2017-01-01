引导生成视频制作器：快速创建引人入胜的内容
使用我们直观的从脚本到视频功能生成高转化率的营销和销售视频，以吸引和吸引更多潜在客户。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个针对内容创作者和忙碌企业家的45秒信息视频，展示从文本到视频的无缝转换。美学风格应现代且具有指导性，使用简洁的屏幕图形和动态背景音乐来强调效率。此提示展示了HeyGen的从脚本到视频功能如何简化复杂的视频创作。
设计一个针对品牌经理和广告代理商的60秒AI视频广告，专注于跨活动的一致品牌信息。视觉和音频风格应时尚、企业化且高度专业，利用媒体库/库存支持中的清晰视觉效果和自信的配音。强调HeyGen的多样化模板和场景如何确保品牌一致性和视觉冲击力。
制作一个为社交媒体营销人员和数字策略师量身定制的15秒短视频，展示跨平台的快速内容部署。视觉执行应快速、视觉多样，具有快速剪辑和有影响力的音频片段，适用于各种社交渠道。展示HeyGen的纵横比调整和导出功能，实现轻松的多平台发布。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何通过AI视频创作赋能用户？
HeyGen是一款领先的AI视频生成器，通过使用逼真的AI化身和直观的界面，使用户能够将脚本转化为专业视频，从而简化视频创作，使复杂的制作变得轻而易举。
HeyGen能否帮助制作品牌营销视频？
当然可以。HeyGen提供全面的品牌控制，允许您整合您的标志、品牌颜色，并使用预制模板，以确保所有营销视频保持一致且专业的品牌形象。
哪些功能使HeyGen成为有效的文本到视频生成器？
HeyGen在文本到视频生成方面表现出色，将书面脚本转化为引人入胜的视觉内容，并提供高质量的AI语音生成选项。其智能自动化功能显著简化了各种视频类型的制作，包括短视频。
HeyGen如何用于引导生成和AI视频广告？
HeyGen是一个强大的引导生成视频制作器，使企业能够快速创建引人注目的AI视频广告和销售视频。这些视频可以针对各种平台进行优化，有效地推动参与并吸引观众的注意力。