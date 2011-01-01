潜在客户生成广告视频制作：利用AI提升您的活动
使用AI化身生成高转化率的社交媒体广告，显著提高您的潜在客户转化率。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个引人入胜的45秒叙述视频，目标是帮助小企业主解决视频制作难题，强调温暖、真实的视觉风格，配以柔和的灯光和友好、鼓励的旁白。故事讲述了一位企业主发现HeyGen的从脚本到视频功能，展示了如何简单地将书面想法转化为专业的视频营销内容，无需复杂的编辑，最终帮助他们生成更多潜在客户并发展业务。
为内容创作者制作一个动态且时尚的15秒社交媒体广告视频，采用俏皮的用户生成内容（UGC）视觉美学，配以流行背景音乐和快速、有冲击力的过渡。提示应展示HeyGen丰富的模板和场景如何快速制作新鲜、可分享的内容，使其极易制作出吸引眼球的“UGC视频广告”，与在线社区产生共鸣并推动参与。
开发一个信息丰富的60秒解释视频，面向全球营销人员，采用干净、清晰的动画风格，配以专业的多语言语音生成，展示HeyGen的强大功能。叙述将引导观众了解如何创建高影响力的“AI视频广告”，可以在每种语言中本地化，解释如何通过精确的语音生成确保您的信息在多元化的国际市场中被完美理解，增强覆盖面和影响力。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化营销人员创建引人入胜的AI视频广告的过程？
HeyGen作为一个直观的AI视频广告制作工具，使营销人员能够轻松地将脚本转化为引人入胜的AI视频广告。您可以利用AI化身和大量的视频模板生成高效的内容，吸引注意力并提升潜在客户生成。
HeyGen能否生成适用于多样化视频营销需求的真实AI化身？
是的，HeyGen使用户能够从文本创建真实的AI化身和AI演员，非常适合各种视频营销活动。这些AI化身可以通过自然的表情和语音传达您的视频脚本，提升您的品牌影片和解释视频。
HeyGen可以帮助我快速制作哪些类型的创意广告视频？
HeyGen是一个强大的AI视频生成器，允许您快速制作各种创意广告视频，包括UGC视频广告和引人入胜的产品视频。其丰富的视频模板库和拖放编辑器简化了流程，非常适合短视频和创意测试。
HeyGen是否提供品牌特定视频广告活动的定制选项？
当然，HeyGen提供强大的品牌控制，确保您的AI视频广告完美符合您的品牌标识，适用于任何广告活动。您可以自定义模板，加入您的标志，甚至通过各种语音和字幕本地化内容，以覆盖全球观众。