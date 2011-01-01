潜在客户生成广告视频：创建高转化率的活动
通过引人入胜的视频广告解锁更高的转化率并吸引目标受众，轻松使用HeyGen的AI化身制作动态内容。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
这个45秒的“视频广告”活动元素应为正在积极评估新软件解决方案的潜在客户设计，展示产品的关键优势。它必须采用动态视觉风格，快速吸引人的剪辑和生动的产品演示，配以充满活力和说服力的旁白。视频的高潮将是一个强有力的“行动号召”，直接引导观众到注册页面。HeyGen的“旁白生成”可以创造出专业且引人注目的叙述，激发即时兴趣并鼓励转化。
为B2B决策者和市场专业人士在“LinkedIn视频广告”上创建一个60秒的说服性视频，展示一个成功的客户案例研究。视觉风格应散发出可信度和真实性，包含一个相关的推荐，配以轻柔的背景音乐和屏幕上的统计数据。为了确保最大程度的可访问性和参与度，“字幕/说明”对于这类内容至关重要。视频应专注于通过真实案例展示“最佳实践”在潜在客户生成中的应用，并通过HeyGen强大的“字幕/说明”功能使其易于理解。
需要一个信息丰富的30秒解释视频，专为技术精通的企业家和数字营销人员设计，详细说明使用特定工具进行“YouTube潜在客户广告”的独特优势。其视觉风格应简洁现代，结合动画图形和简洁的文字覆盖，以简化复杂的功能。音频必须清晰且引人入胜，提供利益的快速概述。通过利用HeyGen的“从脚本到视频”功能，可以高效地将详细脚本转化为视觉上吸引人且易于理解的解释，有效地接触到预期的“目标受众”。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何提升我的潜在客户生成广告视频活动？
HeyGen通过AI化身和从文本到视频的功能，帮助您快速制作高质量的潜在客户生成广告视频。这简化了引人入胜的视频广告的创建，显著提升您的营销活动的潜在客户生成效果。
使用HeyGen制作有效视频广告的创意要求是什么？
为了制作有影响力的视频广告，HeyGen允许您轻松满足创意要求，利用可定制的模板和强大的品牌控制。加入明确的行动号召并遵循最佳实践，以最大化您的活动转化率。
HeyGen能否为YouTube和LinkedIn等平台创建优化的视频广告？
当然可以，HeyGen能够为包括YouTube潜在客户广告和LinkedIn视频广告在内的各种平台创建优化的视频广告。其纵横比调整和导出选项确保您的内容符合每个渠道的视频广告规格，最大化覆盖面和参与度。
HeyGen如何简化潜在客户生成视频广告的制作？
HeyGen通过将脚本转化为专业视频，结合先进的从文本到视频和旁白生成功能，革新了潜在客户生成视频广告的制作。这一高效流程使营销工具能够快速部署引人入胜的视频内容，加速您的潜在客户生成工作。