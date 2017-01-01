快速简便的产品发布视频制作器助力产品成功
使用我们强大的从脚本到视频功能，将您的营销脚本瞬间转化为引人入胜的产品发布视频。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为小企业主设计一个45秒的宣传视频，介绍他们的新在线服务。视频应具有明亮、友好的视觉效果，配以插图动画和轻快、热情的音乐。利用HeyGen的丰富模板和场景，快速组装一个专业的宣传片，吸引广泛观众。
制作一个针对电商企业的60秒产品演示视频，清晰解释新设备的复杂功能。视频应结合清晰的屏幕录制和带注释的图形，使用平静且权威的旁白引导观众。使用HeyGen的从脚本到视频功能，将您的脚本无缝转换为精美视频，确保准确性和清晰度。
为市场团队开发一个15秒的社交媒体广告，旨在通过“发布视频制作器”概念立即吸引对新应用的注意。采用快速剪辑、视觉冲击力强的图像，配以醒目的文字叠加和激动人心的高能量配乐。使用HeyGen的语音生成功能添加有影响力的旁白，激发兴趣并鼓励点击。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何提升我的产品发布视频制作过程？
HeyGen通过先进的AI功能，帮助您制作引人入胜的产品发布视频和产品演示视频。利用我们多样的视频模板、AI虚拟形象和从文本到视频的创作，轻松制作出真正出众的高质量宣传视频。
HeyGen提供哪些创意资源来使我的AI产品视频视觉上令人惊艳？
HeyGen提供丰富的创意资产库，包括动态视频模板和库存媒体，以提升您的AI产品视频。轻松整合AI视觉效果和多样化的图形，无需丰富的编辑经验即可制作出专业且引人入胜的宣传视频。
我可以轻松地使用HeyGen平台自定义和编辑我的宣传视频吗？
当然可以！HeyGen的直观视频编辑器允许您轻松自定义您的宣传视频和解释视频，即使是初学者也能轻松上手。您可以轻松添加文本、动态文本动画，并结合您品牌的独特元素，使每个产品视频真正属于您。
为什么HeyGen被认为是影响力营销和讲故事的理想AI视频生成器？
HeyGen作为一个强大的AI视频生成器，简化了引人入胜的营销视频和产品视频内容的创作。它通过AI虚拟形象、自动语音和从文本到视频的创作，帮助企业通过引人入胜的视觉效果提升销售和增加流量。