启动培训视频生成器：用AI变革L&D
通过脚本的文本到视频功能，在几分钟内生成引人入胜的员工入职培训视频。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个活力四射的30秒宣传视频，目标是市场团队和产品经理，展示“文本到视频生成器”的强大功能，快速制作引人注目的公告。采用明亮、充满活力的视觉效果和振奋人心的配乐，突出预设计的“模板和场景”如何轻松将任何产品“发布培训视频生成器”概念变为现实。
为小企业主和内部沟通专家制作一个清晰简洁的60秒教学视频。该视频以清晰、易于跟随的视觉风格和友好的旁白，展示我们的“AI视频平台”如何通过利用先进的“语音生成”来简化创建“操作指南”或SOP的过程，提供专业的多语言解释。
想象一个为内容创作者和社交媒体经理设计的20秒社交媒体短片。这个短片以现代、快速剪辑的视觉效果和欢快、时尚的配乐为特色，突出“AI视频生成器”如何将简单的“文本到视频”输入瞬间转化为“惊艳的视觉效果”，并通过庞大的“媒体库/素材支持”增强无限创意可能性。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何帮助我从文本创建引人入胜的培训视频？
HeyGen的AI视频生成器将您的文本提示转化为令人惊叹的AI生成培训视频。利用我们逼真的AI化身和AI语音旁白，让您的内容栩栩如生，使视频创作变得轻松且极具吸引力。
HeyGen为视频制作提供了哪些创意工具？
HeyGen提供了一套强大的创意工具，包括访问预制模板、贴纸和图形。您可以尝试不同的字体和配色方案，甚至创建原创动画，轻松制作出视觉上令人惊叹的培训内容。
我可以在没有大量设备的情况下生成高质量的培训视频吗？
可以，HeyGen是一个直观的AI视频平台，使您无需昂贵设备即可生成高质量的培训视频和操作指南。我们的生成式AI简化了视频创作，直接从浏览器中提供专业结果。
HeyGen如何促进各种培训内容的创建？
HeyGen简化了多样化培训内容的创建，从员工入职培训视频到详细的SOP。我们的文本到视频生成器帮助L&D团队高效地将复杂信息转化为引人入胜的视频。