产品发布活动宣传视频制作工具，打造惊艳产品揭示
通过动态宣传视频提升您的营销活动。利用配音生成功能吸引您的观众。
开发一个45秒的简洁宣传视频，针对希望简化营销活动的小企业主和营销人员。采用专业和简洁的视觉风格，配以激励人心的企业音乐，利用HeyGen的模板和场景功能快速组装引人入胜的内容，解释创建宣传视频的简便性。
制作一个60秒的活动视频，面向与会者和社区成员，捕捉最近聚会或即将举行的活动的精髓。视觉和音频风格应以讲故事为驱动，结合动态剪辑和音乐与自然声音的混合，使用HeyGen的媒体库/素材支持增强视觉效果，并添加字幕以提高可访问性。
生成一个20秒的快节奏社交媒体广告，专为忙碌的专业人士量身定制，推广快速成功或限时优惠。该视频需要一个引人注目的简洁视觉风格，配以朗朗上口的广告歌和醒目的屏幕文字，利用HeyGen的长宽比调整和导出功能优化视频，以便在各种平台上有效传播并扩大受众范围。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化为我的品牌创建引人注目的宣传视频？
HeyGen让您可以轻松使用“现成模板”和AI虚拟形象“创建宣传视频”。只需将您的脚本转换为精美的视频，使高质量“宣传视频”的制作过程变得流畅高效。
HeyGen为发布活动宣传视频提供了哪些先进的AI编辑工具？
HeyGen集成了强大的“AI编辑工具”，如从脚本到视频的功能和逼真的AI虚拟形象，以增强您的“发布活动宣传视频”。您还可以生成自然的“配音”和字幕，以获得可访问且引人入胜的最终产品。
HeyGen能否有效生成适用于多样化营销活动和社交媒体平台的视频？
当然可以。HeyGen允许您为各种“营销活动”和“社交媒体”渠道“生成视频”，并进行长宽比调整和导出。通过品牌控制自定义您的内容，以确保在所有“产品发布”和数字平台上的一致性。
HeyGen是否提供现成模板和免版税素材以快速启动宣传视频广告？
是的，HeyGen提供丰富的“现成模板”和广泛的“免版税素材”，帮助您快速设计有影响力的“宣传视频广告”。我们的媒体库支持您的创意愿景，使您可以轻松“添加音乐”和视觉效果到您的项目中。