语言培训视频生成器：创建AI驱动的课程

使用真实的AI化身和真实发音创建引人入胜的对话语言学习视频，增强有效培训。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为中级学生开发一个60秒的对话语言学习视频，重点是常见的社交互动，如点咖啡或问路。视频应展示日常场景中的真实AI对话场景，呈现动态视觉效果，平滑过渡和自然的配音生成，使学习者能够有效地练习听力和口语技能。HeyGen的从脚本到视频功能将是编写和制作这些真实对话的关键。
示例提示词2
为年轻学习者制作一个30秒的生动视频，专注于与动物相关的词汇动画。视觉风格应色彩丰富且引人入胜，具有俏皮的角色设计，使用视觉词汇关联将新词与难忘的图像联系起来，同时音频采用欢快、热情的声音。利用HeyGen的媒体库/素材支持，整合生动的图形和背景元素，使词汇学习变得有趣和互动。
示例提示词3
为学习国际合作商务英语的专业人士制作一个90秒的培训视频，演示如何主持虚拟会议。视觉风格应精致且专业，屏幕上的文字突出关键短语，音频应具有清晰、自信的配音生成。利用HeyGen的字幕/字幕功能增强多样化学习者的理解，创建一个引人入胜且信息丰富的视频，支持有效的学习和发展。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

语言培训视频生成器的工作原理

使用AI化身和先进的文本转视频技术轻松创建引人入胜且本地化的语言培训视频，提供真实的学习体验。

1
Step 1
创建您的培训脚本
首先编写或粘贴您的语言课程内容。我们的平台利用先进的文本转视频功能将您的脚本转化为动态视频。
2
Step 2
选择您的AI化身
从多样化的真实AI化身中选择一个来展示您的语言课程，使内容对学习者更具吸引力和亲和力。
3
Step 3
生成多语言配音
使用我们强大的配音生成功能自动为您的脚本生成自然的配音，确保多种语言的真实发音。
4
Step 4
导出并分享您的视频
完成您的语言培训视频。利用我们的纵横比调整和导出功能，分享您的高分辨率MP4文件，创造沉浸式语言学习体验。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

快速创建对话语言内容

快速制作简短、引人入胜的语言课程或社交媒体宣传片，特色是AI驱动的对话和真实发音，适合学习者。

background image

常见问题

HeyGen如何简化使用AI创建引人入胜的培训视频？

HeyGen通过利用真实的**AI化身**，使您的**文本转视频AI**变得轻而易举。只需输入您的脚本，HeyGen就会生成专业的**培训视频**，配有同步的配音和自然的口型同步，消除复杂的制作过程。

HeyGen能否为多元化观众生成多语言的语言培训视频？

当然可以。HeyGen是一个强大的**语言培训视频生成器**，能够用超过**175种语言和方言**创建内容。其强大的**本地化**功能确保您的视频在全球范围内引起共鸣，配有真实发音和**AI配音**。

HeyGen提供哪些创意工具来增强视频的吸引力？

HeyGen提供了广泛的创意工具，包括可定制的**模板**、多样的**AI化身**，以及添加**对话和音效**的选项。您还可以轻松利用**场景创建**来制作动态和**引人入胜的视频**，吸引您的观众。

使用HeyGen将文本提示转换为专业视频是否容易？

是的，HeyGen使将您的**文本提示**转换为精美视频变得极其简单。只需输入您的脚本，选择合适的**AI化身**，我们的先进**文本转视频AI**技术将生成一个专业视频，配有**同步音频**和视觉效果，适合任何内容需求。