通过语言强化视频制作工具提升学习效果
使用AI虚拟形象将语言学习内容转化为动态视频，以吸引学生并加速词汇掌握。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个简洁的45秒语法解释视频，针对在复杂句子结构上有困难的中级学生，符合课程内容创作目标。该视频需要干净、教育性的白板动画视觉风格和冷静、信息丰富的旁白，充分利用HeyGen的字幕/说明文字来突出关键语法规则和示例。
制作一个引人入胜的60秒语言学习视频，专注于高级学习者感兴趣的文化对话细微差别，旨在实现真实互动。视觉风格应真实，展示现代场景中两个AI虚拟形象自然互动，配有对话音频，利用HeyGen的从脚本到视频功能高效生成对话。
设计一个充满活力的30秒培训视频，面向语言教育者，帮助他们创建补充复习材料，专注于互动问答提示。采用欢快的问答节目风格，配以活泼的音乐和清晰的提示性旁白，利用HeyGen的模板和场景快速专业地设置视频。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
为什么选择HeyGen来创建语言强化视频？
HeyGen作为一个直观的AI语言学习视频平台脱颖而出，使用户能够轻松创建有影响力的语言强化视频。其先进的AI虚拟形象和自然的文本转语音技术提供了一种高效的方式来制作引人入胜的语言学习内容，并配有多语言字幕。
HeyGen能帮助创建符合课程的语言内容吗？
当然可以，HeyGen通过直观的提示原生视频创作，帮助电子学习内容创作者制作符合课程的内容。凭借丰富的可定制模板和场景库，HeyGen提供了一个为教育需求量身定制的端到端视频生成解决方案。
HeyGen为语言教育者提供了哪些功能？
对于语言教育者，HeyGen提供了强大的功能，如AI虚拟形象和先进的文本转语音技术，以有效解释词汇和语法。您还可以生成带有多语言字幕的培训视频，使学习对不同学生群体更具可访问性和吸引力。
HeyGen的AI如何增强语言学习内容？
HeyGen的AI语言学习视频平台通过利用逼真的AI虚拟形象和先进的文本转语音技术显著增强内容。这使得语言学习内容的动态呈现成为可能，并可轻松添加多语言字幕，以扩大覆盖面和理解度。