语言教学视频生成器：快速、引人入胜的课程
轻松创建专业语言课程，使用引人入胜的AI化身，节省时间和资源。
为希望革新培训模块的企业培训师和教育工作者设想一个90秒的教学视频，展示栩栩如生的AI化身。视觉风格应专业且引人入胜，配以友好的AI语音和流畅的唇同步。利用HeyGen的先进AI化身，以人性化的互动和一致性传递复杂概念。
通过一个为国际企业和教育工作者设计的2分钟动态视频，改变您的全球沟通策略，突出多语言支持的强大功能。视觉和音频风格应具有全球性和活力，展示不同语言配音之间的无缝过渡。利用HeyGen的配音生成功能，轻松用母语触达多元化的受众。
创建一个针对市场营销专业人士和内容创作者的45秒营销视频，展示文本转视频生成器的速度和效率。视觉风格应快速且视觉丰富，配以令人振奋的配音，吸引观众。使用HeyGen现成的模板和场景，快速启动您的创意过程，快速制作高质量内容。
创意引擎
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何从文本脚本创建AI视频？
HeyGen利用先进的AI作为AI视频生成器，将普通文本脚本转化为专业视频。用户可以从多样化的逼真AI化身中进行选择并自定义其外观，HeyGen随后合成自然的AI语音和完美的唇同步动画，使您的内容栩栩如生。
HeyGen能否支持多语言视频制作和翻译？
是的，HeyGen提供强大的多语言支持，使用户能够用多种语言创建视频。其AI视频翻译功能可以为现有视频提供无缝的唇同步和准确的字幕，适合全球观众，是国际交流的绝佳工具。
HeyGen为现有工作流程提供了哪些集成？
HeyGen提供灵活的集成选项，包括强大的API，可无缝集成到现有系统和应用中。这使企业能够自动化视频创建工作流程，或将HeyGen集成到学习管理系统（LMS）中，以实现可扩展的培训视频制作，优化效率和覆盖面。
HeyGen可以生成哪些特定类型的视频？
HeyGen是一款非常多功能的AI视频生成器，非常适合制作各种类型的视频。无论您需要引人入胜的培训视频、动态的营销视频还是清晰的解释视频，HeyGen都提供直观的视频编辑工具和可定制的模板，以简化您的内容创建过程。