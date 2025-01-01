使用语言洞察视频制作器解锁全球观众
通过自然音效的语音生成将您的视频翻译和配音成多种语言，真正适应您的全球内容。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个90秒的动态宣传视频，针对市场营销专业人士，突出"AI驱动的视频编辑器"在制作引人注目的活动中的高效性。视频应展示多样的"AI化身"传递关键信息，配以"自然音效的语音生成"，所有内容均源自简单的"从脚本到视频"过程，呈现出时尚现代的视觉风格和积极自信的音效。
制作一个2分钟的综合教程视频，面向教育工作者和企业培训师，说明HeyGen如何作为"AI教育视频制作器"将复杂的课程转化为引人入胜的视觉内容。利用各种"模板和场景"以及多样的"AI化身"清晰地传递信息，采用权威但友好的音频语调和简洁的信息视觉风格，使抽象概念易于理解。
设计一个45秒的社交媒体短片，面向国际市场团队，强调如何通过"语言洞察视频制作器"实现"全球内容适应"，以"多种语言"触达观众。视频应包含快速剪辑、多样的文化图像，并展示HeyGen的"纵横比调整和导出"功能，适用于各种平台，确保视觉吸引力和简洁有力的"字幕/说明"，适合快节奏的全球观众。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何作为AI视频翻译器运作？
HeyGen作为一个强大的"AI视频翻译器"，允许用户将视频"翻译和配音"成"多种语言"。它集成了先进的"AI语音生成"技术，为全球内容适应提供高度"自然音效的语音生成"。
HeyGen在文本到视频创作方面提供了哪些功能？
HeyGen在"文本到视频"生成方面表现出色，使您能够将书面脚本转化为动态视频内容。您可以利用多样的逼真"AI化身"以专业的"AI语音生成"传达您的信息。
HeyGen的AI驱动视频编辑器集成了哪些高级编辑功能？
作为一个"AI驱动的视频编辑器"，HeyGen包括自动"字幕和说明"等基本功能以提高可访问性。它还提供"视频背景移除器"，确保您的内容精致且专业。
HeyGen是否提供视频模板以简化内容制作？
当然。HeyGen提供了大量专业的"视频模板"，旨在显著简化您的视频创作过程。这些模板帮助您高效地"生成引人入胜的社交媒体视频"和其他内容。