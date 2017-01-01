横屏视频生成器：将竖屏转换为宽屏
使用HeyGen的高级纵横比调整和导出功能，轻松将任何竖屏视频转换为令人惊叹的横屏格式，完美适合社交媒体分享。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为希望在各个平台上重新利用视频内容的营销人员开发一个1.5分钟的教学视频。视觉风格应快速且充满活力，使用屏幕文字覆盖来强调关键动作，并配以充满活力的旁白生成。这个视频将有效展示如何旋转视频和调整视频大小，展示HeyGen在适应多样化内容需求方面的高效性。
为初次接触视频编辑的小企业主制作一个2分钟的教程，展示将概念转化为专业横屏视频的简单性。视觉美学应当干净且用户友好，采用欢快的背景音乐和亲切的AI化身主持人。此提示强调HeyGen作为一个直观的在线视频编辑器，能够轻松创建高分辨率输出视频，使横屏视频的创作对每个人都变得触手可及。
为企业培训师制作一个1.5分钟的技术演示视频，解释如何快速生成引人入胜的教学内容。视觉设计应现代且简洁，配有精确的旁白解说，最重要的是，自动字幕/标题以增强可访问性。这个视频将强调HeyGen的AI视频生成在创建精美内容方面的强大功能，确保最终产品以通用兼容的MP4格式交付。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何将竖屏视频转换为横屏格式？
HeyGen作为一个直观的横屏视频生成器，允许您轻松将竖屏视频转换为横屏格式。其强大的视频编辑器使您能够调整纵横比、调整大小，甚至旋转视频，以完美适应各种平台。
HeyGen为调整大小的视频提供哪些输出选项？
HeyGen支持多格式输出，确保您的调整大小视频在不同平台上的多样性。您可以以标准MP4格式导出视频，提供高分辨率输出，优化用于各种社交媒体渠道的分享。
HeyGen的AI视频编辑器是否支持高级功能如裁剪？
是的，HeyGen的AI视频编辑器提供强大的功能，包括精确裁剪视频的能力。作为一个在线视频编辑器，它简化了上传视频和使用智能AI工具优化其构图的过程。
用户可以使用HeyGen在视频中添加文字吗？
当然可以，HeyGen的在线视频编辑器允许用户轻松在视频中添加文字，以增强信息传递和品牌推广。此功能提供创意控制，能够有效地定制您的内容。