着陆页视频生成器：利用AI提升转化率
通过从脚本到视频的功能轻松实现更高的转化率和参与度。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为营销团队和产品经理开发一个45秒的引人入胜的解释视频，展示AI化身如何增强他们的视频营销活动。采用现代友好的视觉风格，配以AI化身热情的音频演示，清晰阐述产品优势，展示HeyGen的AI化身在动态演示中的强大作用。
制作一个60秒的动态视频，目标是代理商和内容创作者，突出HeyGen的视频模板和品牌元素的多功能性，以便快速和一致地创建内容。视觉风格应时尚且视觉丰富，配以欢快的背景音乐，强调用户如何利用广泛的模板和场景轻松保持品牌形象。
构思一个30秒直接且信息丰富的视频，针对企业家和在线课程创作者，专注于通过可访问的视频内容提升潜在客户生成。视觉设计应简单易懂，旁白采用友好、对话式的语气，特别展示HeyGen的自动字幕功能在扩大覆盖面和参与度方面的实用性。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化着陆页的视频制作？
HeyGen通过将您的脚本转化为专业视频，使用逼真的AI化身和先进的从文本到视频功能，轻松生成引人入胜的视频着陆页。这使得高质量内容的快速制作成为可能，无需复杂的编辑，简化您的营销工作。
HeyGen为视频营销活动提供了哪些创意控制？
HeyGen提供强大的创意工具，包括大量的视频模板、全面的媒体库和强大的品牌元素来定制您的视频。您可以无缝集成行动号召，并控制每个方面以与您的视频营销活动保持一致。
我可以轻松定制HeyGen生成的视频吗？
可以，HeyGen提供直观的拖放编辑器，允许您轻松定制视频。您可以调整场景，从库中添加媒体，并完善输出，以完美匹配您的解释视频或其他内容的愿景。
HeyGen提供了哪些功能来提升视频的覆盖面和转化率？
HeyGen自动生成字幕，使您的视频对更广泛的观众更具可访问性，并提高观众参与度。此功能结合有效的行动号召，旨在推动更高的转化率，并支持您在所有视频平台上的潜在客户生成工作。