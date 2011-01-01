您的高转化率落地页教程视频生成器
使用我们的AI视频生成器，立即创建高转化率的落地页视频，利用强大的从脚本到视频功能。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个90秒的技术教程视频，针对希望有效嵌入视频到其落地页的网页开发人员和内容创作者。视觉和音频风格将是清晰、指导性的，专注于屏幕共享演示，配以冷静而精确的AI配音和自动生成的字幕/说明文字以提高可访问性。此教程视频将指导用户无缝视频嵌入的过程，突出HeyGen的配音生成如何确保清晰和专业。
为非技术用户和有抱负的企业家制作一个45秒的动态宣传视频，展示如何简单地创建视频落地页。该视频应具有引人入胜、色彩丰富的视觉风格，配以充满活力的背景音乐和友好的AI配音，旨在激发立即行动。它将突出HeyGen的丰富模板和场景以及广泛的媒体库/素材支持，展示如何轻松使用预设计的视频模板制作专业级视频。
为产品经理和SaaS公司制作一个全面的2分钟产品演示视频，专注于AI代言人展示新功能在落地页上的复杂能力。风格将是精致、企业化和高度说服力的，由一个清晰的AI化身在专业环境中展示关键信息。该视频将有效展示HeyGen的先进AI化身和灵活的纵横比调整和导出功能，确保内容在各种平台上完美优化。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何作为我的内容的AI视频生成器运作？
HeyGen利用先进的AI技术将您的脚本转化为引人入胜的视频，配有逼真的AI化身和高质量的AI配音。这个强大的从文本到视频生成器功能简化了专业解释视频和产品演示的创建过程。
我可以使用HeyGen的工具创建视频落地页吗？
可以，HeyGen提供一个直观的平台，拥有多样的视频模板和拖放编辑器，使您能够轻松创建引人注目的落地页视频。您可以自定义场景并融入您的品牌，以在您的落地页教程视频中产生最大影响。
HeyGen为视频提供什么样的AI化身和配音？
HeyGen提供一系列逼真的AI化身，可以作为您的AI代言人，以及多种语言和风格的高质量AI配音。这使得无需演员或录音设备即可进行个性化和专业的视频演示。
HeyGen如何帮助优化我的视频以提高落地页的转化率？
HeyGen通过自定义视频缩略图和无缝视频嵌入选项，帮助您创建以转化为重点的视频。这些元素对于吸引观众和增强落地页上的参与度至关重要，有效推动期望的行动。