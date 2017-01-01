实验室培训视频生成器：快速创建AI视频

高效地从脚本制作高质量的合规和技术培训视频，简化复杂的实验室程序。

对于需要基本安全协议的新实验室技术人员，使用HeyGen的AI化身生成一个60秒的实验室培训视频。视频应保持干净、专业的视觉风格，提供清晰的逐步演示，并通过自信且清晰的AI配音进行精确指导。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
需要一个45秒的视频，向各部门的新员工介绍公司文化和核心价值观，通过HeyGen的从脚本到视频功能开发。采用引人入胜、友好的视觉风格，整合媒体库中的多样化素材，并辅以温暖清晰的AI配音。
示例提示词2
所有员工需要一个简洁的30秒合规培训更新视频，关于新的公司政策，可以通过利用HeyGen的配音生成高效制作。该视频需要直接、权威的视觉风格，配以简单而有冲击力的图形，确保专业的AI声音清晰简洁地传达信息。
示例提示词3
利用HeyGen的可定制模板和场景，为IT支持人员设计一个信息丰富的90秒技术培训视频，演示新的软件更新过程。视觉呈现必须详细且具有指导性，可能需要结合屏幕录制，所有这些都由精确且解释性的AI声音引导观众完成复杂步骤。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

实验室培训视频生成器如何工作

通过AI简化必要的实验室培训视频的创建。快速将复杂的指令转化为引人入胜的视觉内容，以有效的员工入职和合规为目标。

1
Step 1
创建您的脚本
首先起草您的详细培训脚本。利用我们的文本到视频功能，将您的文本即时转换为实验室培训视频的视觉叙述。
2
Step 2
选择您的AI化身
从我们多样化的库中选择一个专业的AI化身，作为您的屏幕讲师，确保为观众提供一致且引人入胜的演示。
3
Step 3
应用自定义品牌
通过应用可定制的视觉效果并使用我们的强大品牌控制集成您的品牌特定颜色和标志，增强您的视频，以获得精致、专业的外观。
4
Step 4
导出您的培训视频
完成您的项目并导出高质量的培训视频。利用纵横比调整和导出功能，确保您的内容在任何平台或设备上都能完美优化。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

增强学习参与度

.

利用AI化身和动态内容创建引人入胜的培训视频，显著提高学习者的参与度和知识保留。

background image

常见问题

HeyGen如何简化专业培训视频的制作？

HeyGen是一个强大的AI视频生成器，允许学习与发展团队快速制作高质量的培训视频。利用我们的文本到视频功能和逼真的AI化身，简化员工入职和合规培训，使学习更具吸引力和可访问性。

HeyGen为培训内容提供哪些类型的AI化身和定制选项？

HeyGen提供多样化的可定制AI化身，可以通过自然的AI配音传递您的培训内容。您可以通过使用各种模板、丰富的媒体库以及应用品牌控制来进一步增强您的视频，以确保一致且专业的外观。

HeyGen可以用于生成专业的技术或实验室培训视频吗？

当然可以，HeyGen作为一个有效的实验室培训视频生成器，能够创建详细的技术培训内容。我们的平台允许您使用文本到视频功能将复杂的脚本转换为清晰的视觉解释，支持可定制的视觉效果和预设计的场景模板。

HeyGen是否支持全球培训项目的内容本地化？

是的，HeyGen通过先进的配音生成和字幕功能，促进您的培训视频的无缝内容本地化。这确保了您的全球学习与发展团队能够有效地接触多样化的受众，传递一致且可访问的信息。